Bidens gesneer over Poetins klimaatbeleid is totaal misplaatst

Terwijl de wereldleiders in Glasgow bijeenkwamen woedde in het verre Magadan – zo’n tienduizend kilometer van Moskou – een opmerkelijke brand. Waar anders om deze tijd al een pak sneeuw ligt, zijn nu bewoners met takken in de weer om een veenbrand van honderden hectaren te smoren.

“De toendra brandt, de toendra brandt,” sprak de Amerikaanse president Joe Biden dramatisch. Hij greep Magadan aan om Vladimir Poetin te kapittelen. “Poetin komt niet opdagen en Rusland heeft zich nog aan geen enkel programma gecommitteerd om klimaatsverandering aan te pakken.”

Dat Poetin niet afreist naar Glasgow klopt. Nu is hij sinds de uitbraak van covid naar geen enkel buitenland gegaan en ontvangt hij – met uitzondering van de Belarussische leider Loekasjenko – nauwelijks buitenlandse gasten.

Zijn paranoia om covid op te lopen is inmiddels befaamd. Poetin heeft klaarblijkelijk weinig vertrouwen in het Russische Spoetnikvaccin (als hij dat al genomen heeft, want ook dat is niet echt duidelijk).

Maar dat de Russische president nog langer zijn kop in het zand steekt over klimaatverandering klopt gewoon niet. De Russische delegatie in Glasgow kwam met de belofte dat Rusland in 2060 CO 2 -neutraal moet zijn.

In 2013 schetste Poetin nog de opwarming als iets positiefs voor Rusland: toegang tot de olie-en gasvoorraden onder de Noordpool, een ijsvrije noordelijke scheepvaartroute en nieuwe landbouwgebieden. “Kopen we gewoon minder bontjassen,” grapte hij.

Inmiddels is ook Poetin door de feiten ingehaald en sluit hij daarvoor niet langer de ogen. Dat hij een fanatieke outdoorliefhebber is (we kennen de beelden van Poetin met ontbloot bovenlijf op paard of vissend in een meer) heeft daar zeker mee te maken. Zijn vaste reisgenoot, minister Sjogoe, is al decennialang voorzitter van het Russische Natuur Genootschap en warm pleitbezorger van natuurbescherming.

De harde economische cijfers spreken ook voor zichzelf. 40 procent van de gebouwen en infrastructuur in Ruslands verre noorden liep al schade op door het smelten van de permafrost. De miljardeninvesteringen in olie- en gasinstallaties lopen direct gevaar.

In Centraal-Azië rukken de woestijnen in angstig tempo op met dreigende hongersnoden en migratiestromen als gevolg. Stuwdammen bij waterkrachtcentrales dreigen te bezwijken.

Dat er dringend iets moet gebeuren, daar is iedereen het wel mee eens. Maar hoe het reusachtige Rusland van zijn olie-en gasverslaving af te halen is een heel ander verhaal.

De regering heeft net 15 miljard dollar vrijgemaakt voor zonnepanelen. Dat lijkt in een koud land als Rusland een raar verhaal. Onderzoek wijst echter uit dat juist in gebieden als Siberië de opwekking efficiënter kan zijn dan in, zeg, Marokko.

De eerste stappen zijn gezet. In plaats van Poetin te kapittelen, lijkt het verstandiger om op het gebied van klimaatsverandering samenwerking te zoeken en technologie uit te wisselen. Dat kan ook – of misschien wel juist – als Poetin lekker thuisblijft.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.