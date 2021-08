Biden en de Navo steken een mes in de rug van de Malala’s van Afghanistan

Sinds het vertrek van de VS en de Navo uit Afghanistan pakken de Taliban geleidelijk de macht weer terug. Ze zijn zeer dichtbij de verovering van Lashkar Gah, een stad met zo’n 200.000 inwoners. En dat is zorgwekkend, op z’n minst. Het zou de eerste keer zijn sinds 2016 dat de Taliban een grotere stad innemen. De Afghaanse burgers durven al dagen hun huis niet uit wegens de gevechten. Binnen een etmaal zijn er zeker veertig doden gevallen en 118 gewonden onder burgers. Het volk is ook verstoken van stroom en voedsel, omdat de winkels al dagen dicht zijn. De ziekenhuizen zijn overvol.

De terugkeer van de Taliban, met steun van China en Pakistan, betekent in de praktijk dat allerlei soorten mensenrechten, en dan vooral die van vrouwen en meisjes, structureel enorm worden geschonden. Recente ontwikkelingen zijn de stenigingen van jonge vrouwen als ze uit liefde willen trouwen. Er is een jacht op jonge meisjes om ze vervolgens te gebruiken als seksslavinnen of om ze te verhandelen in Pakistan. Alle imams in het gebied van de Taliban hebben een brief gekregen met het bevel een lijst te maken met de namen van alle meisjes boven de 15 en weduwen onder de 40. Free a Girl, een stichting die strijdt tegen de seksuele uitbuiting van meisjes, riep van de week de Nederlandse politiek op om een fel standpunt in te nemen richting de Taliban en de internationale gemeenschap die de Taliban steunt.

Ook tussen 1996 en 2001 legden de Taliban hun extreme versie van de sharia met bruut geweld op aan Afghanistan; vrouwen werden uit de maatschappij gebannen en in boerka’s gehuld. Muziek, sport, televisie en modern onderwijs waren verboden. Overtreders werden publiekelijk bestraft met onthoofding of amputatie van ledematen. Een van de bekendste slachtoffers in Pakistan is Nobelprijswinnares voor de Vrede Malala Yousafzai, die als 11-jarig meisje door de Pakistaanse taliban werd neergeschoten omdat ze opkwam voor onderwijs voor meisjes.

De Afghaanse president Ashraf Ghani kondigde in allerijl luchtbombardementen aan op de wijken die door de Taliban zijn ingenomen. De burgers werden opgeroepen daar zo snel mogelijk te vertrekken, al liet hij in het midden waar ze naar toe zouden moeten gaan. “We willen de Taliban niet in leven laten (…) Ik weet dat het moeilijk is (…) Vergeeft u ons (…) We doen het voor uw toekomst.” Ghani liet er maandag in het Afghaanse parlement geen twijfel over bestaan wat volgens hem de oorzaak is van de recente opmars van de Taliban: het Amerikaanse besluit zich militair versneld uit Afghanistan terug te trekken. “De reden dat we in de huidige situatie zijn terechtgekomen, is dat het besluit abrupt werd genomen.”

Gelukkig is Biden voor de rest wel voor mensen- en vrouwenrechten.

