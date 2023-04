Bidden op school? Dat moet een school zelf beslissen

Onlangs las ik in de krant dat scholen worstelen met gebedsruimtes voor leerlingen, omdat de vraag daarnaar groeit, met name onder islamitische leerlingen. Zeker nu met de vastenmaand ramadan is het extra zondig als je niet op tijd je gebeden verricht als moslim, vijfmaal per dag. Dus ook onder school- en werktijden. Politieke partij Denk stelde er zelfs Kamervragen over; ze vindt dat leerlingen te allen tijde recht hebben op toegang tot een gebedsruimte.

Bij sommige schooldirecteuren heerst begrijpelijkerwijs de angst voor kleine moskeetjes op openbare scholen. En je kunt natuurlijk een stellige mening innemen: dat je maar thuis of in de moskee moet bidden en dat dat op een openbare school absoluut niet de bedoeling is omdat die scholen juist focussen op het universele, niet het bijzondere. Daar zou ik het gevoelsmatig wel mee eens zijn, maar helaas moet ik hier genuanceerder zijn dan dat.

Een kind dat islamitisch wordt opgevoed, wordt nou eenmaal met de paplepel ingegoten dat het hartstikke verplicht is om te bidden. En dan met name in de ramadan, omdat je anders de eeuwige hel riskeert. Het gebed is een van de vijf pilaren van het geloof en is zeker niet vrijwillig; het is een grote zonde om het niet op tijd te verrichten. Vijfmaal per dag bidden is dus een essentieel onderdeel van je religiebeleving als moslim. Dat verschilt van andere godsdiensten die meer vrijheid bieden om te kiezen hoe, waar en wanneer je tot je god bidt en waarin geen zware straffen in het hiernamaals volgen als je dat op school of op je werk niet hebt gedaan.

Toen ik zelf nog gelovig was, heb ik enorm met dit vraagstuk geworsteld. De meeste moslims hebben een app op hun telefoon die meldt dat het tijd is om te bidden. Dan kom je als gelovig individu voor een dilemma te staan: je weet dat je de tijd hebt om te bidden in de pauzes of in de tussenuren, maar je weet ook dat de school daar geen speciale ruimte voor heeft. Tja, wat doe je dan, als je nog helemaal niet twijfelt aan het bestaan van een god en een hel? Dat eist misschien wel een zware mentale tol.

Ik koos er destijds voor om het te laten zitten en te accepteren dat bidden nou eenmaal raar was op school, maar ik kan me goed voorstellen dat je dat minder goed kan als je daadwerkelijk gelooft dat je anders zwaar gestraft wordt.

Als je nou eenmaal gelooft in vijfmaal bidden per dag of in ieder geval sinds je wieg al hoort dat dat goed is, dan kun je heel dringend voelen dat je moet bidden. Een seculiere of atheïstische docent kan je dan wel vertellen dat je het thuis moet doen, maar dat is het nou juist: dat mag helemaal niet van je geloof. Je hebt vaste tijden voor het gebed en volgens veel imams is het niet mogelijk om later nog in te halen. School en werk zijn geen excuus. Dat geldt ook voor het vasten: schoolexamens zijn geen geldig excuus om het vasten over te slaan, volgens velen.

Maar inmiddels geloof ik niet meer en kan ik ook goed begrijpen waarom het juist tegen de signatuur van een openbare school indruist om het bidden in de pauzes te faciliteren. Zo ontstaat er een gesegregeerde school, verliezen de pauzes hun verbindende functie en kan er sociale druk ontstaan voor andere leerlingen om óók te moeten bidden.

Het is een typisch geval van botsende vrijheden. Ik stel voor dat elke school zelf moet bepalen of ze een gebedsruimte wil faciliteren of niet. En zo niet, dat leerlingen en hun ouders vrij zijn om te verhuizen naar een school waar bidden wel mag.

Maar of het nou wenselijk is dat alle moslimkinderen straks op een islamitische school zitten? Ik denk het niet.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Reageren? l.gul@parool.nl