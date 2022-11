Bewust vernietigen van mensen door ze te laten doodvriezen is genocide

‘Het is Poetin. Het zijn niet de Russen.”

Ja, dat geloof ik uiteraard ook. Maar wanneer zijn ‘de Russen’ wel verantwoordelijk? Wanneer moet je als burger verantwoordelijkheid nemen, protesteren en zeggen: dit gaat te ver?

In Nederland gebeurt dit redelijk snel. Het is de consequentie van een liberale democratie. Ik ben het niet eens met een maatregel van de regering, ik ga de straat op om de overheid op andere gedachten te brengen, om de stemming in de Kamer te beïnvloeden en schreeuw de longen uit mijn lijf.

Het gaat dan weleens fout – denk aan bedreigingen en racisme – maar ook dat is de consequentie van onze democratie.

In Rusland mag dat niet. De consequentie is daar dus veel groter. Je stem geweldloos verheffen leidt ertoe dat je in het gevang terechtkomt.

Dat zorgt er wel voor dat wij de Russen steeds meer schuldig achten aan de daden van hun gestoorde dictator. Die is op dit moment bezig alle energiecentrales en ziekenhuizen in Oekraïne te bombarderen. Hij wil zo vluchtelingenstromen op gang brengen om niet alleen dat land, maar ook de Navo-lidstaten te destabiliseren.

Ik begrijp niet waarom je op dát moment – als mensen worden ingezet als wapen – als westerse Navo-lidstaat niet kunt zeggen: “Dit is een aanval op ons grondgebied, we stellen artikel 5 in werking. Een aanval op één is een aanval op allen!”

“En die andere vluchtelingen die niet uit Oekraïne komen dan?”

“Die worden niet gebruikt als een wapen. Dat is dus anders.”

Het bewust vernietigen van mensen door ze te laten doodvriezen, verhongeren en ze simpelweg te doden, is genocide. Weten de gewone Russen dit?

Het moet wel. De strijd verloopt anders dan ze vermoedden. Broers, vaders, zonen, neven en nichten worden gedwongen zich te offeren. Kanonnenvlees is voor een dictator goedkoop: het kost een bevel.

Dan mag je in opstand komen, demonstreren. Wat verlies je, als je al enkele geliefden hebt verloren?

De functionarissen in Poetins nabijheid verliezen eveneens dierbaren, hoe corrupt ze ook zijn. En dan moet Poetin voor zijn leven vrezen. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer verliezen hij lijdt – ook al denkt hij dat hij uiteindelijk gaat winnen – des te zwakker wordt hij en hoe wanhopiger hij zijn wapenvoorraad zal inzetten. Woede is altijd grenzeloos.

In Iran ontwikkelt zich nu een revolutie. Het volk pikt het niet meer. Gelijkwaardigheid wordt terecht opgeëist.

Je hoopt dat Russen hiernaar kijken en opgewonden denken: we hebben al eens eerder een revolutie bewerkstelligd.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.