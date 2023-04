Bevrijd de 9 Straatjes! We maken met z’n allen TikTokrijen op willekeurige plekken in Amsterdam

TikTokrij. Krijgen we dat weer. Dat wordt natuurlijk gekozen als het leukste nieuwe woord van het jaar. Hier hebben jullie nog een paar leuke woorden. Zwangerschaamte, boerwoede en ribbelchipsgeneratie. Om het even in historisch perspectief te zetten: swaffelen was ooit woord van het jaar.

Swaffelen leek de wereld te veroveren, maar je ziet nooit meer iemand zijn eikeltje langs een kerkklok wrijven. Niemand heeft springend het Melkmeisje van Vermeer proberen te swaffelen.

TikTokrij, voor dat woord zal ik mij leeg vechten. Ik zal het fenomeen levend proberen te houden. Voor wie niet weet wat een TikTokrij is: vijfhonderd mensen die in de rij staan voor een broodje Vietnamese varkensbuik omdat een influencer om half drie ’s nachts met zijn dronken kop op de foto is gegaan met een stuk buik in zijn bek.

Laat Harry Styles ergens aan knabbelen, fotografeer het, zet het op TikTok en er staat tot 2039 een rij voor een of ander pindarotsbakkertje of iemand die Pizza Wolfvlees verkoopt. Nu heb ik iets bedacht om de TikTokrij weer terug te geven aan de gewone man.

Vanaf volgende week zal ik met 240 andere Parool-lezers op een willekeurige plek in de rij gaan staan. Ik denk bijvoorbeeld aan een rij voor Willems Vette Paardenworst of Broodje Kau Chi Wa. Kijken wat er gebeurt. Een rij maakt altijd nieuwsgierig.

Op die manier verleggen we de aandacht van hipsters naar een ander stadsdeel. Ik denk dat ons dat gaat lukken. In de 9 Straatjes kunnen mensen dan gewoon weer roze-gele sneakers van een blinde Japanse ontwerper kopen of sieraden die je maar twee keer in de 15 jaar durft te dragen.

Het is wel belangrijk dat we allemaal hetzelfde antwoord geven als een Parool-journalist ons vraagt waar we voor in de rij staan. Voor Willems Vette Paardenworst is dat niet moeilijk. Gewoon allemaal dit zinnetje uit het hoofd leren. ‘Paarden edele dieren mijn ass. Heerlijk. Je proeft waar het zadel ooit heeft gezeten. Ik sta er graag 4 uur voor in de rij.’

Ergens lukraak in stadsdeel Oost achter elkaar gaan staan met zijn 240’en en dan de volgende tekst uit het hoofd leren: ‘Waarom ik in de rij sta? Voor een broodje Kau Chi Wa. Een week geleden reed Danny Vera hier langs en die schijnt gezegd te hebben dat dit wel eens eventueel het beste Broodje Kau Chi Wa kan zijn.’ Daarna urenlang, ook ’s nachts, samen zijn liedje Rollercoaster zingen.

Sluit u aan. Bevrijd de 9 Straatjes! Maak het verschil!

Nico Dijkshoorn schrijft wekelijks een column voor Het Parool.

Reageren? n.dijkshoorn@parool.nl.