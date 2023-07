Bestuurders in Noord en Nieuw-West zijn te stil, juist nu ze alle aandacht hebben van de Stopera

Wat moeten het toch gouden tijden zijn voor bestuurders in Zuidoost, Nieuw-West of Noord. Speciale plannen zijn voor de stadsdelen uitgerold, in het coalitieakkoord is een aparte paragraaf gewijd aan bestrijding van ongelijkheid en burgemeester Femke Halsema zegt al sinds haar aantreden dat de welvaart van de stad ook naar deze stadsdelen moet gaan.

Zonder te willen stereotyperen: het is een gegeven dat er in deze stadsdelen veel meer armoede is. De drugscriminaliteit is levendig. Mensen zijn ongezonder. Veel inwoners kunnen slecht lezen of schrijven – laat staan dat ze de Nederlandse taal spreken. De straten zijn soms zo bezaaid met afval, dat het bijna gênant is dat mensen in de binnenstad over hun troep klagen.

Genoeg redenen en kansen om als stadsdeelbestuurders duidelijk te maken wat nodig is om het leven hier te verbeteren. Om met de vuist de tafel te slaan om de problemen aan te pakken. Om het uithangbord te zijn voor hun bewoners. Om de arm om de schouder te slaan bij hen die het moeilijk hebben. Maar slagen ze daarin?

Stadsdeelvoorzitter Emre Ünver (GroenLinks) uit Nieuw-West zit er voor zijn tweede termijn en opereert met zijn rechterhand Tofik Dibi veelal op de achtergrond. Als burgervader van het stadsdeel is hij de afgelopen vijf jaar onzichtbaar geweest. Over zijn voorganger Achmed Baâdoud is het al vaker gezegd: hij maakte zichzelf niet populair in de Stopera, omdat hij consequent en luidruchtig wees op het gebrek aan aandacht voor de problemen van Nieuw-West – maar hij liet wel horen wat Nieuw-West nodig had. Waar zijn Ünver en Dibi?

In Noord is sinds vorig jaar Brahim Abid (PvdA) voorzitter. Hij is bij de nodige bijeenkomsten, het netwerk is opgebouwd, maar stadsdeelcommissieleden Canan Uyar (PvdA) en Wijbe Langeveld (GroenLinks) zijn een stuk zichtbaarder. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Abid dient het debat in zijn stadsdeel te bepalen: de inwerkperiode is voorbij.

In Zuidoost begrijpt Tanja Jadnanansing (PvdA) beter van wat er van haar verwacht wordt. Gebeurt er iets in Zuidoost, dan staat Jadnanansing erbij. Ze leeft en voelt mee met de gemeenschap, wordt op straat aangesproken. Een tekenend voorbeeld: als wethouders naar scholen in Zuidoost komen voor een werkbezoek, krijgt ze dit van de schoolbestuurder vooraf al te horen. Ze wordt niet verrast, heeft de controle. Het lijkt er bijna op alsof ze voorsorteert op een vertrek van Marjolein Moorman bij de Amsterdamse PvdA (realistisch bij nieuwe landelijke verkiezingen) – en dat doet ze met verve.

Niet vaak in de Amsterdamse geschiedenis is er vanuit de Stopera zoveel aandacht geweest voor de stadsdelen. Voor de stadsdeelbestuurders is het nu tijd om zichtbaar te oogsten en iets terug te doen voor de inwoners die decennialang zijn achtergesteld.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

