Beste politici: waarom werken jullie mee aan grappig bedoelde filmpjes?

Dit jaar kwam de verkiezingscampagne laat op stoom, maar sinds een week of twee is de strijd duidelijk losgebarsten. ­



De verschillende lijsttrekkers zijn niet meer weg te slaan van radio, tv, YouTube, Instagram Live en TikTok. Zelfs de NOS houdt een dagelijkse liveblog bij over de verkiezingen. Nou, dán weet je dat het serious business is.



Naast de inhoudelijke presentaties, debatten en voordrachten ontkom je deze dagen niet aan informatie over het privé­leven van de lijsttrekkers. In de NPO3-serie House of Politics laat Sigrid Kaag bijvoorbeeld zien dat ze het liefst thuis op de bank ‘chillt’ met haar honden Goldie en Marjo. In datzelfde programma onthult Jesse Klaver gek te zijn op de carnavalskrakers van Veul Gère en op Ruttes Instagramaccount (@markop­insta) houdt de demissionair premier een vurig pleidooi om pizza’s zonder ananas te eten.

We schijnen per se de mens achter de politicus te moeten leren kennen. Wat is dat toch voor rare trend? Voorafgaand aan de presidentsverkiezingen in de VS komen we natuurlijk al jaren de meest persoonlijke informatie over de kandidaten te weten, tot hun schoenmaat aan toe. Maar sinds wanneer is dit ook een Nederlands fenomeen?

Ik herinner me een spotje uit 2012 waarin toenmalig PvdA-­leider Samsom boterhammen smeert voor zijn gehandicapte dochtertje. Het was vast de bedoeling dat de kijker weke knieën zou krijgen van de politicus die normaal nogal afstandelijk en verbeten overkwam. Mij bezorgde het vooral een week gevoel in mijn maag – en dat was níet positief. Ook het VPRO Dorstfilmpje uit 2017 van een lavendel snuivende Baudet zal ik niet snel vergeten.

Vier jaar nadien weet ik dat Klaver liever grijs wordt dan kaal (Libelle TV), Hoekstra binnenkort écht gaat trouwen met zijn Liselot (Weekend) en hij het liefste shopt bij The Society Shop in Den Haag – zonder styliste (Glamour.nl). Wilders schijnt bovendien nog altijd verliefd te zijn op zijn katten Pluisje en Snoetje (Goedemorgen Nederland).

Dit soort half wanhopige acties roept bij mij de vraag op of spindokters soms bang zijn dat ‘de Nederlander’ politiek saai vindt. Denken ze echt dat een campagne met een hoog entertainmentgehalte hun partij massa’s kiezers gaat opleveren? En als dat zo is: nemen politici en hun spindokters de kiezer nog wel serieus? In mijn ogen maken deze volksvertegenwoordigers zichzelf hiermee voornamelijk belachelijk.

Dus beste politici: waarom werken jullie mee aan dit soort grappig bedoelde filmpjes?

Ik begrijp dat jullie iets te verkopen hebben, maar ik geloof dat het gros van het electoraat zijn stem niet baseert op ‘ingewikkelde’ dilemma’s als de keuze van Mark Rutte voor pizza’s met of zonder ananas, Sigrid Kaags voorkeur voor honden boven katten en het feit dat ­Jesse Klaver liever grijs wordt dan kaal. Ík in ieder geval niet.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? natascha@parool.nl.