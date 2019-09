Beschouw Ajaxsucces als een aangename verrassing

Toen Ajax in 1995 de Champions League won, was het 22 jaar geleden dat de club die grote bokaal voor het laatst had gepakt. Als 19-jarige vond ik dat een mensenleven geleden: 1973 was een abstract jaartal uit het tijdperk van de zwart-wittelevisie, het jaar waarin mijn ouders trouwden.

Zaterdag is het 25 jaar geleden dat Ajax aan die gouden Champions Leaguesafari ­begon: 14 september 1994, thuis tegen AC Milan (2-0), in de stromende regen in het provisorisch opgelapte Olympisch Stadion. Ik stond in vak SS, misschien TT, want dat was één groot vak, hoog achter het doel.

Het was Ajax’ allereerste Champions Leaguewedstrijd ooit: de Europacup voor Landskampioenen heette pas twee jaar zo. In de oude ‘Europacup I’ had Ajax zeer lang ontbroken, sinds 2 ok­tober 1985 om precies te zijn.

We hadden geen idee waar Ajax precies stond. We dáchten wel dat de ploeg vrij goed was, maar hoe Ajax zich zou houden tegen de titelverdediger uit Italië moest nog maar blijken.

Ajax was een kleine, wat morsige club. Amsterdam had bijna 150.000 inwoners minder dan nu en er vertrokken er elk jaar meer dan erbij kwamen. De stad was een beetje shabby, maar Ajax bleek dus steengoed te zijn, al raakten we daar pas in de loop van het seizoen echt van overtuigd: de doorweekte doelpunten van Ronald de Boer en Jari ­Litmanen tegen Milan waren nog onvoldoende bewijs.

Het is nu haast onmogelijk om zo blanco aan een Cham­pions Leagueseizoen te beginnen, zonder enige concrete verwachting, maar ik denk wel dat die houding Ajax toen geholpen heeft. Ik probeer hem daarom elk jaar weer op te roepen, óók dinsdag tegen Lille.

Ajaxsucces kunnen beschouwen als een aangename verrassing; dat erfenisje uit 1994 koester en verzorg ik sindsdien als een fragiel plantje. Ik heb er vorig seizoen nog verrekt veel plezier van gehad.