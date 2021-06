Beruchte verdachten hebben vaker niets aan onverwacht milde vonnissen

Lieden die betogen dat Nederlandse rechters mild straffen, kletsen maar wat. Nederland is een van de strengst straffende landen in het welvarende deel van Europa. Soms stuit ik op uitzonderingen. Als rechters wél opmerkelijk ver met verdachten meeveren.

Laatst weer, in een grote wapenzaak tegen een Amsterdamse rapper die in tips was beschuldigd van serieuze wapenhandel en het aanjagen van liquidaties.

De rechters hielden hem verantwoordelijk voor de vuurwapens waarmee hij op heterdaad was betrapt na een roekeloze autorit en voor de tas met bivakmutsen, een masker, een peilbaken, handboeien en toebehoren voor (zware) wapens bij zijn vriendin.

Maar. De twee automatische wapens, een handgranaat, magazijnen en munitie bij zijn zus, deels passend bij de andere vondsten, waren volgens de rechters niet bewijsbaar van hem. Die lagen niet in de box van de zus, maar in een tas op de gang. Dat de verdachte in een afgeluisterd gesprek zei dat de vondst ‘faya faya faya’ was (heel klote) vanwege zijn sporen op de wapens, telde de rechtbank niet mee.

De rapper kreeg maar de helft van de 5 jaar cel die de aanklager had geëist. Het mazzeltje sneeuwt onder nu hij met zijn broer en neef óók is beschuldigd van een liquidatie en een mislukte moordpoging.

Zo hebben beruchte verdachten vaker niets aan onverwacht milde vonnissen. Crimineel en Ajaxhooligan ‘Polletje’ kreeg eerst levenslang maar in appèl ‘slechts’ 15 jaar voor het doodschieten van vier mannen in een seksclub. In 2017 kreeg hij vervolgens geen 15 maanden cel voor vuurwapenbezit, maar een werkstraf die hem misschien ‘inzet, samenwerking en luisteren naar een leidinggevende’ kon bijbrengen. Het waren weer pyrrusoverwinningen. Polletjes leven bleef een tranendal. In maart is hij doodgeschoten.

In december werd een vermoede stroman vrijgesproken van het witwassen van luxebordeel Yab Yum. Op papier bestierde hij het vlaggenschip van de hoofdstedelijke seksindustrie sinds de vorige eigenaar het voor veel te weinig had verkocht – na vreselijke bedreigingen door zware criminelen. Het slachtoffer had de ‘koper’ de miljoenen voor de deal nota bene moeten lenen. De rechters dachten dat die afpersing kón losstaan van die ‘koop’.

De gerechtelijke coulance helpt de vermoede stroman niet, want hij zit zakelijk en privé aan de grond.

De opmerkelijkste recente pyrrusoverwinning was voor de huurmoordenaar die de onschuldige broer van de kroongetuige tegen Ridouan Taghi cum suis liquideerde. De rechtbank geloofde dat hij niet wist wie hij vermoordde en voor wie. Dat zijn broer en hij Taghi al decennia kennen en die broer met Taghi in jeugdbende Bad Boys zat, telde niet mee. ‘Andy’ kreeg 20 jaar, en niet de geëiste 28 jaar voor de moord die de rechtsstaat ontwrichtte. Het hof gaf hem later alsnog de volle laag.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

Reageren? paul@parool.nl.