‘Beperk discussie over de Wallen niet alleen tot prostitutie daar’

Afgelopen jaar vertrokken wij uit de jungle, zoals de gemeentelijke ombudsman de Wallen noemt. Wij verkochten ons huis met pijn in het hart. Ondanks de mooie plannen voor de autoluwe ­binnenstad werd de buurt langzaam het domein van agressieve straatdealers, opdringerige fietstaxi’s, lawaaierige zuipschuiten, illegale kamerverhuur bij de buren en horden toeristen die overal de doorgang versperren.

Zodra je buiten kwam, stond je in een oorlogsgebied. Hier is het ieder voor zich. De overheid trok zich steeds verder terug; echte keuzes worden niet gemaakt op de Stopera. De Wallen worden klaargestoomd voor 30 miljoen toeristen per jaar. Over drukte wordt lacherig gedaan. Inmiddels waaiert die drukte uit over de stad.

Inmiddels wonen we buiten het centrum. Wat een rust. De eerste weken werden we wakker van de vogeltjes. Buurtbewoners groeten elkaar op straat. ’s Avonds om 10 uur is het stil; mensen gaan slapen.

Er staat een enkele verdwaalde ­vuilniszak van de laatste Airbnb’s in de straat. Als ­iemand in de supermarkt tegen je aan loopt biedt hij zijn excuses aan. Een enkele verdwaalde toerist op zo’n gele fiets. Weg van de Wallen. Dat zouden meer mensen moeten doen, toch? Maar, het voelt vooral als opgeven.

In gesprek

Soms kom ik nog op de Wallen voor een drankje bij de Rode Laars. Mijn bloeddruk schiet meteen omhoog als ik het Singel oversteek. Ondanks de knip voor het Victoria Hotel knokken voetgangers en fietsers voor de schaarse ruimte.

De lontjes zijn kort. Ombudsman Arre Zuurmond constateerde op Twitter dat er sprake van een handhavingscrisis (te weinig handhavers, slecht toegerust), maar ook een ­‘compliance-crisis’.

Goedwillende burgers en bedrijven spreken kwaadwillenden niet meer aan en te veel mensen in Amsterdam verwarren asociaal, egocentrisch gedrag met tolerantie en vrijheid aan het individu.

‘Overtoerisme’

Na de plannen voor dweilpauzes en boetes voor drinken op straat gaan we nu in gesprek over de prostitutie op de Wallen. We gaan in gesprek over mensenrechten, ondermijning en drukte op de Wallen. Maar, er is zoveel meer aan de hand op de Wallen dan alleen die prostitutie. Prostitutie is maar een van de vele oorzaken van ‘overtoerisme’.

Balans in de buurt vereist een combinatie van goede functie op de Wallen (wonen, werken en genieten), regels en handhaving, minder bereikbaarheid voor grote groepen, betere communicatie en een lokale gemeenschap. Die lokale gemeenschap die met elkaar de schouders zet onder de maatregelen vanuit een gedeelde visie op de toekomst; wat voor binnenstad willen we zijn?

De lokale gemeenschap van ondernemers en bewoners heeft er in de vorige eeuw voor gezorgd dat de verpauperde en door drugsgebruik geteisterde buurt is opgeknapt. Zij zetten er samen de schouders onder; soms met overleg en soms op de barricaden.

Gemeenschap

Die gemeenschap is er niet meer op de Wallen. Druktemakende Wallenondernemers staan lijnrecht tegenover ontevreden bewoners. Die komen er samen echt niet meer uit. Ze willen niets eens meer met elkaar aan tafel. Zelfs de Albert Heijn trekt zich niets aan van het verzoek om minder alcohol te verkopen aan stomdronken hooligans.

Dan kan je als overheid niets anders doen dat vol vooruit met stevige regels en krachtige handhaving. Die betrokken lokale gemeenschap moet weer terugkomen.

Bezit en beheer van het onroerend goed op de Wallen zijn voorwaarde voor meer balans in de buurt. Dat leerden die roerige jaren en dat leerde Project 1012. De inzet van 1012Inc en NV Zeedijk op het verkrijgen en beheren van vastgoed in de buurt, om daarmee greep te krijgen op het gebruik werkt.

De gemeente moet vervolgens inzetten op drie prioriteiten: wonen, wonen en wonen.

Als de discussie over de Wallen wordt beperkt tot discussie over prostitutie op de Wallen, dan zijn de Wallen straks weer de verliezer. Ook dat was een belangrijke les van Project 1012.

Walther Ploos van Amstel, voorzitter Wijkoverleg de Oude Binnenstad