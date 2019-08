Beoordeel alles. Geef toelichting. Vul hier je feedback in!

Terwijl ik de eerste hap van mijn net bezorgde maaltijd wil nemen, bliept mijn telefoon. Wat vindt u van de ­bezorgservice? Gelijk gevolgd door een appje: beoordeel nu uw maaltijd. En net als ik mijn tweede hap wil nuttigen, wordt me over de mail gevraagd hoe ik de kwaliteit beoordeel. Wat vindt u van Spotify, wordt me gevraagd als ik een liedje op wil zetten. Wat vindt u van de verbeterde formule, schreeuwt de fles afwasmiddel in fluorescerende letters me toe, laat het ons weten via de website!

Wat vindt u van de regen, vraagt de buienradar. Hoe was het contact dat u zojuist had met een van onze medewerkers? Hoe was uw rit? Hoe zou uw koffie beoordelen? Bent u tevreden? Zou u nog een keer gebruikmaken van onze dienst? Mogen we u nog even terugbellen om van u te horen wat u van het gesprek vond en u vervolgens nog een keer terugbellen om van u te horen hoe…

Lange tijd heb ik getracht dit te negeren, maar duizelig van de hoeveelheid verzoeken besluit ik ze te lijf te gaan. Ik beoordeel links en rechts. Ik swipe goedkeurend, ik geef sterren, schrijf beoordelingen en vul evaluatieformulieren in.

Bij het eten vraag ik mijn zoon hoeveel sterren hij mijn pasta geeft. Als hij me verbaasd ­aankijkt geef ik hem de mogelijkheid om ook via de app zijn beoordeling te geven. 5 sterren - yammie, 1 ster - bah.

Bij de supermarkt vertel ik de kassa­juffrouw dat ik haar dienstverlening voldoende vind. Maar, zeg ik, terwijl ik mijn boodschappen van de band haal, qua verbeterpunten adviseer ik meer glimlach. Graag gedaan.

Hoe was de fietstocht, vraag ik mijn broertje als hij even langskomt. Als hij ­later op de avond weer naar huis fietst, vraag ik hem via WhatsApp hoe hij ons gesprek vond. Na mijn optreden ren ik het publiek in met evaluatieformulieren. Leuk hoor, schrijft iemand. Geef toelichting, roep ik. Vul hier je feedback in!

En om de onzekerheid die de toekomst ons brengt wat te temperen wil ik graag vast weten wat jullie lezers vinden van de column die ik volgende week ga schrijven. En hoe vind je de app die je zo meteen gaat downloaden. Wat voor een rating geef je de volgende persoon die je gaat ontmoeten?

En als ik op een avond met een date via Bumble (3 sterrenapp: blijft soms haken en te weinig aanbod), of was het Happn (2 sterren, na de laatste update matches kwijt), tussen de lakens een stem achter me hees hoor fluisteren: ‘Was het net zo goed voor jou als voor mij,’ antwoord ik: hoe moet ik dat nou weten. Ik beoordeel deze date met een mager zesje, en jij?

Vanwege het zomerreces van de gemeenteraad verschijnt Republiek Amsterdam niet. Spokenwordartiest, schrijver en ­docent Babs Gons maakt ons deze weken deelgenoot van haar belevenissen.