Ben ik de enige die onzeker wordt van zo’n zelftest?

Elke keer als ik zo’n zelftest doe – en ik heb er al wat achter de rug – moet ik weer de hele gebruiksaanwijzing lezen. En dan zeg ik: “Ik begrijp het toch niet echt.”

Elke handeling veroorzaakt twijfel. Zit die staaf wel ver genoeg in mijn neus? Had ik mijn handen wel gewassen ‘met water en zeep’? Heb ik per ongeluk toch niet ‘het uiteinde van het wattenstaafje’ betast en heeft dat wattenstaafje toen niet per ongeluk de tafel geraakt? Verder blijf ik continu staren naar de zin: ‘Plaats de testonderdelen, met uitzondering van het bij de kit inbegrepen wattenstaafje, niet in het lichaam en slik geen onderdelen in.’

Er staan wel meer zinnen in die tot enige meditatie aanleiding geven: ‘Laat precies vier druppels op de ronde well vallen. Knijp, indien nodig, de zijkanten van het buisje zachtjes in. Opmerking: u kunt ook verder met de test als u per ongeluk vijf druppels op de testcassette laat vallen.’ Precies vier druppels op de ronde well (?), maar vijf druppels op de testcassette mag ook. Wat is het verschil tussen een well en een testcassette? En ‘inknijpen’. In ‘zijkanten’ van een buisje… Het is een rond ding.

Ik raak hier onzeker van.

En dan heb ik het nog steeds niet gehad over het hoofdstukje: ‘Resultaten interpreteren.’

Ik ga dat hier niet uitleggen, maar het is onlogisch. Ben ik echt de enige die hiervan onzeker wordt?

Die bijsluiter is door de vertaalmachine gehaald en daarna door niemand gecorrigeerd. Zou dat niet een oorzaak kunnen zijn dat er zoveel valse uitkomsten van de antigeenzelftesten zijn?

Uiteraard kom ik er wel uit, en uiteindelijk begrijp ik het wel. Maar ik begrijp het niet meteen.

Tot mijn stomme verbazing was ik gisteren bij een kennis van mij die medicus is en even snel die zelftest deed. Ik zag hem eveneens weer die bijsluiter lezen. Hij vond het ook verwarrend dat als er een streepje bij de C van corona staat, je dan waarschijnlijk geen corona hebt. Dit wordt dan als volgt geformuleerd: ‘Indien de controlestreep (C) zichtbaar is (ongeacht hoe licht deze is) en de teststreep (T) niet, betekent dit dat het resultaat negatief is. Het is onwaarschijnlijk dat u besmet bent met Covid-19.’

De eerste keer – je leest zo’n bijsluiter even door – was ik toch verward toen ik alleen die C zag.

Ik testte mezelf dus twee keer.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.