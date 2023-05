Beker bier en klaar. KNVB, hoeveel macht willen we dit type klojo eigenlijk geven?

Menno Pot Beeld Artur Krynicki

Het is vroeg zomer dit jaar. Zondag 12 mei 2024. De zon verwarmt het veld van Erve Asito in Almelo, zodat je – het blijft jammer – kunt ruiken dat hier kunstgras ligt. De tribunes vullen zich met ontspannen Heraclessupporters. Er is geen druk meer, de taak is volbracht: tiende, ver van de degradatiezone. Knap werk.

In het uitvak staan de Ajaxfans met hun zonnebrillen, rood-witte shirts en kampioenskriebels. Hun club heeft zich, na een rampseizoen, overtuigend herpakt en krijgt vandaag, bij winst, de kampioensschaal uitgereikt. Een KNVB-official heeft hem voor de hoofdingang uit de kofferbak van zijn auto gehaald en aan de fotografen getoond.

Half drie. Heracles valt aan, gedreven om zijn sportieve plicht te vervullen en het publiek te vermaken. Ajax oogt nerveus, want voor veel spelers is dit allemaal nieuw, maar na 38 minuten scoort Brian Brobbey en vindt het elftal grip.

Als Donny van de Beek na een uur voetballen een dieptepass van Hakim Ziyech tot doelpunt promoveert, verdampt alle twijfel. Het genieten begint nu: freewheelend naar het eindsignaal in stralend zomerweer. Thuis, op het Museumplein, is het podium al verrezen. De huldiging mag vanavond nog! Precies op dát moment denkt een 19-jarige Ajaxhater uit de Almelose wijk Haghoek: mooi niet. Dit potje interesseert hem geen zier, over teleurgestelde kinderen heeft hij nog nooit nagedacht (dus nu ook niet), eventuele puntenaftrek kan Heracles wel hebben en aan Ajax heeft hij een gierende grafhekel.

Amsterdams feest in Almelo? No way. Beker bier. Meegesmokkeld rookbommetje. Klaar. Laat Ajax de busrit nog maar eens maken, op dinsdagochtend ofzo, voor 23 doodse minuten en een schaaluitreiking in een leeg stadion.

Terug in mei 2023. Twee vragen. De eerste: KNVB, hoeveel macht willen we dit type klojo eigenlijk geven? Vraag twee: Ajax, het grote masterplan om het ranglijsttechnische deel van dit fantasieverhaal te realiseren, hoe staat het daar eigenlijk mee?

