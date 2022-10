Beau bleef indrukwekkend kalm toen een Amsterdamse klimaatactivist zich live op zijn tafel vastlijmde

Ineens zat de klimaatactivist vastgelijmd op tafel; Beau bleef bewonderenswaardig kalm.

Zeventig jaar Donald Duck, dus Lips ging eens goed zitten voor Jinek dat gepresenteerd werd door Beau van Erven Dorens omdat de naamgever van de show corona… nou ja, allemaal volstrekt onbelangrijk: ineens zat er live in uitzending een man vastgelijmd aan tafel. Die man was klimaatactivist Jelle de Graaf, uitgenodigd om te praten over een nieuwe manier van actievoeren.

Lips had het allemaal gezien, de soep over Van Gogh’s Zonnebloemen, de aardappelpuree over Monet en de activisten die zichzelf vastlijmden. Een beetje pijnlijk, noemde Beau de acties nog, en toen gebeurde het voor z’n neus.

Want zo ging het, nadat er best een aardig gesprek gaande was over het nut en de methodes. Rete-irritant, noemde De Graaf het zelf, maar wel nodig want anders wordt er niet geluisterd. En toen haalde hij ineens een tube lijm uit z’n binnenzak. Wat ga je doen, zei Beau, kijk uit, en daar zaten de net nog trillende handen al vastgelijmd aan tafel. Meteen zag Lips een vreemd soort rust bij iedereen, vooral bij Beau, die indrukwekkend kalm bleef.

De Graaf kwam met een woordenwaterval, over de overstromingen in Pakistan, over Nigeria, over hoe we er allemaal aan gaan.

Als je alleen maar zendt, komt het niet over, probeerde Beau nog. Maar De Graaf wilde vertellen, niet in gesprek. Nog wat gehakketak en toen raakte het geduld van Beau op. De Graaf: “Ja, mijn geduld raakt ook op. Mensen gaan dood, Beau.”

Goed punt. “Ja heel goed punt,” zei De Graaf, “mensen gaan dood en wij hebben het hier over de focking Donald Duck.” Weer een goed punt, vond Beau. Maar na een reclameblok dat iets langer duurde dan normaal, zag Lips een tafel zónder De Graaf. Punt gemaakt, dacht Lips.

