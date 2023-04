Baudet wilde met zijn schaamteloze leugens over Lentekriebels vooral mensen choqueren

De afgelopen weken was er enorm veel verontwaardiging over ‘Lentekriebels’, een lespakket met seksuele voorlichting voor basisschoolleerlingen, dat is samengesteld door specialisten en pedagogen op dit vakgebied. De plotse belangstelling voor dit lespakket, dat al langer bestaat en ikzelf ook onderwezen heb gekregen op de basisschool, zorgde zelfs voor bedreigingen en scheldkanonnades aan het adres van expertisecentrum Rutgers, dat het project heeft ontwikkeld.

De haatstorm werd voornamelijk aangejaagd door rechts-conservatieve opiniemakers en politici van FvD, PVV en Denk, die blijkbaar Amerikaanse toestanden graag naar Nederland halen en hun achterban opjutten door veel misinformatie en overdrijving. Ze schreeuwden moord en brand: het zou gaan om een complot van de ‘elite’ om kinderen te seksualiseren, te verwarren, en bijvoorbeeld aan te leren dat alle genders en geaardheden geaccepteerd moeten worden. Want tja, wie wil dat nou?

Ook bekende moeders als Monique Westenberg en Kim Feenstra deelden op hun socialemediaprofielen dat ze het walgelijk en misselijkmakend vonden en de kinderen thuishielden om ze te beschermen tegen de kwade machten op school. De voornaamste aanklacht was dat het veel te vroeg zou zijn om in groep 6 al te leren over de menstruatiecyclus, hoe baby’s gemaakt worden en hoe geslachtsdelen eruitzien.

Men hoorde de woorden ‘seks’ en ‘kinderen’ in één zin en alle alarmbellen gingen af. De krankzinnigste associaties werden moeiteloos gemaakt en de bizarste drogredenen en angstbeelden uit de kast gehaald.

Thierry Baudet maakte filmpjes op zijn sociale media, waarin hij liet zien dat in een kinderboek wordt uitgelegd wat pijpen is, maar met een beetje onderzoek kom je erachter dat dat boek nooit gebruikt is op scholen of door Rutgers. Het boek, dat ook niet meer te verkrijgen is, is bedoeld voor ouders die hun kinderen, die sowieso met seksgerelateerde vragen komen, op een simpele en educatieve manier willen uitleggen hoe het zit. Het boek ging voornamelijk over tampons, de menstruatiecyclus, de zaadlozing en waar baby’s vandaan komen, maar de meest ‘choquerende’ pagina werd er natuurlijk handig uitgepikt voor een filmpje dat voor veel kliks zorgde. Ook zijn claim dat er werd onderwezen over dragqueens, anale seks en trio’s, was een schaamteloze leugen om mensen te choqueren. Op geen enkele basisschool wordt namelijk over deze zaken lesgegeven.

Men verzweeg ook handig dat alles wat wordt onderwezen, gebeurt met instemming en medewerking van vakmensen en pedagogen. Dus het kán überhaupt niet slecht zijn voor kinderen. Als we alle onderbuikgevoelens en irrationele emoties even aan de kant zetten, is er wetenschappelijk gezien niets op tegen. Er zijn géén bewezen nadelen van vroege seksuele voorlichting. Integendeel, er zijn vooral positieve gevolgen: minder tienerzwangerschappen, latere ontmaagding en minder soa’s.

Sterker nog: twee jaar geleden werd een 44-jarige man, die jarenlang zijn dochters misbruikte, eindelijk gepakt, omdat zijn dochter door de Week van de Lentekriebels de juf vertelde dat ze werd misbruikt.

Maar dat zie ik de wannabe-Amerikaanse conservatieven die de afgelopen dagen hebben gegild niet vertellen. Hoe zou dat nou komen?

