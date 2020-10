Baudet ligt op de loer

Amsterdam is de enige gemeente van Nederland waar Forum voor Democratie sinds 2018 in de raad zit. Het antwoord op de vraag wat deze nieuwe politieke beweging tot nu toe heeft opgeleverd is niet eenduidig.

Aan de ene kant kun je zeggen dat het behoorlijk slecht gaat. Ook hier is gedonder uitgebroken: vorig jaar splitste raadslid Anton van Schijndel zich af van zijn twee FvD-collega’s en begon voor zichzelf. Het is de eerste en tot nu toe enige splitsing in de raad, de eerste in vele jaren, en een blamage voor de partij die in de campagne zo hoog van de toren blies.

Aan de andere kant heeft Forum onmiskenbaar invloed op het politieke klimaat in het stadhuis. Mede door de aanwezigheid van FvD is de Amsterdamse VVD, die doorgaans behoorlijk liberaal was, een veel rechtsere koers gaan varen uit angst dat Annabel Nanninga de partij de kaas van het brood zou eten. Het zorgt voor een duidelijk rechts blok in het stadhuis, waar vooral de burgemeester soms gevoelig voor is.

Ook heeft Forum het raadslid Kevin Kreuger voortgebracht, een getalenteerde nieuwkomer. Door zijn toedoen wordt regelmatig een serieus en hard politiek debat gevoerd over de voors en tegens van bijvoorbeeld duurzaamheidsbeleid of het aardgasvrij maken van wijken. Onderwerpen die in progressief Amsterdam voorheen nooit ter discussie stonden.

Deze week stond fractievoorzitter Nanninga vol in de schijnwerpers tijdens een debat over de coronamaatregelen. Niet omdat de partij hierin zo’n afwijkend standpunt heeft, maar vanwege een controversiële actie van FvD-partijleider, Thierry Baudet. Die had de discutabele artiest en socialemediaster Tisjeboyjay, bekend van de actie #ikdoenietmeermee, uitgenodigd voor een promotiefilmpje. Schandalig, vonden veel partijen, daarmee ondermijnt FvD volgens hen de strijd tegen het coronavirus.

D66 en GroenLinks riepen Nanninga ter verantwoording, haar reactie was opvallend: “Ik heb de uitzending zelf niet gezien en ik vind het ook niet handig om een man die goed is in rappen en influencen iets van corona te laten vinden,” zei Nanninga.

Het is niet de eerste keer dat ze dit doet, vorig jaar waarschuwde zij de partij al eens dat de ‘academische vergezichten’, waar Baudet zich zo graag van bedient, de kiezer eerder afstoten dan aantrekken.

Nanninga’s waarschuwing in de richting van Baudet past in een lange traditie van Amsterdamse politici die ten opzichte van hun partij een onafhankelijke koers varen. Het is genoeglijk bekend dat wethouder Rutger Groot Wassink en partijleider Jesse Klaver van GroenLinks een ijzige relatie onderhouden. En vorig jaar weerstond PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki partijleider Lodewijk Asscher toen hij collega-raadslid Hendrik Jan Biemond steunde in zijn protest tegen het boerkaverbod. Asscher had zich juist tegen dat protest gekeerd. En Eric van der Burg, destijds de Amsterdamse VVD-voorman, sprak zich in 2010 uit tegen samenwerking met de PVV in het eerste kabinet Rutte.

Nu Nanninga zwanger is, rijst de vraag wie haar gaat vervangen tijdens haar verlof. Yernaz Ramautarsing, het enfant terrible van Forum, komt er krachtens de kieswet voor in aanmerking, maar ook Baudet himself, die in 2018 met voorkeursstemmen in de Amsterdamse raad werd gekozen maar zijn zetel toen niet innam.

Zou hij, een paar maanden voor de Kamerverkiezingen van 2021 de verleiding kunnen weerstaan om wekelijks in discussie te kunnen gaan met burgemeester Halsema om daar vervolgens campagnefilmpjes van te knippen? Het is geen precedent, het nieuwe VVD-kamerlid Mark Snoeren is ook nog actief als gemeenteraadslid in Nieuwegein.

Baudet is er grillig genoeg voor, maar voor de pogingen van Nanninga en Kreuger om van hun partij een serieuze speler te maken in de Amsterdamse politiek zou het een klap zijn.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? r.koops@parool.nl