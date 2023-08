Bajeskrant Bonjo is niet dood, maar lééft!

Bonjo blijft! Ik leen hier even de openingskop van de recentste editie van de onvolprezen bajeskrant – de levenslijn van gedetineerden met ‘buiten’; boegbeeld van een club die gevangenen, ex-gevangenen en hun naasten bijstaat in hun worstelingen.

De toenmalige minister voor Rechtsbescherming (kuch) Sander Dekker, in mijn wereldje bekender als Sander de Sloper, had ook aan dit instituut een einde willen maken, maar een meerderheid van de Tweede Kamer trok aan de noodrem en Dekkers inmiddels demissionaire opvolger Franc Weerwind zal de subsidie doorzetten, is beloofd.

Ik krijg veel clubblaadjes opgestuurd – van het Openbaar Ministerie, van de politie, van vakbonden, ik noem wat –, maar de tweemaandelijkse gevangeniskrant Bonjo blader ik altijd wel door. Om mijn ogen te laten gaan over kritische stukken over grote en kleine misstanden – in Het Systeem in brede zin, of concreet in bajessen.

Dat varieert van advocaten en cliënten die worden afgeluisterd of bespied, van persoonlijke sores van gedetineerden tot klachten over het gevangeniseten. Interviews met criminologen of ‘ervaringsdeskundigen’, uitleg over nieuwe detentievormen of inrichtingen… Ik jat er wel eens een ideetje uit. Vergeet nooit de soms aandoenlijke contactadvertenties waarin gedetineerden partners zoeken ‘om lekker mee te schrijven’.

Onderaan de meeste pagina’s van het krantje domineren advertenties van strafadvocaten en raadslieden mogen ook zelf artikelen schrijven, maar de krantenpagina’s bieden heel wat meer dan meepraterij. Ja, Bonjo is ‘the pain in the ass van justitie’, zoals mijn oud-collega en voormalig Bonjohoofdredacteur Paul Grijpma het met de van hem bekende bombarie uitdrukte, maar het gaat allemaal wel wat verder dan activistenretoriek.

Vergeet vooral niet dat de meeste gedetineerden geen toegang hebben tot internet (degenen met stiekem ingevoerde telefoontjes gebruiken die heus niet om de Bonjo te lezen). Alleen al de Bonjokrant, maar ook belletjes naar het kantoor, kunnen cruciaal zijn in eenzame tijden.

De zorg die de in 1984 opgerichte ‘boevenvakbond’ levert vanuit het kantoortje in Amsterdam-West, is heel concreet. Denk aan de huisbewaring. Wie in de gevangenis belandt, kan zijn of haar huis verliezen. Bonjo regelt tijdelijke huurders, zodat het thuishonk behouden blijft voor als je uiteindelijk met je koffer de gevangenispoort uit loopt.

Bonjo werkt soms als een soort alternatieve reclassering, met een groot netwerk dat ex-gedetineerden weer op weg helpt als ze eenmaal buiten staan.

Ik probeer het behoud van de Bonjo óók te zien als een postuum eerbetoon aan oud-collega Paul Grijpma (Het Parool, NOS Journaal, Elsevier, ANP, Duitse media) die alweer een klein jaar geleden in het harnas stierf, als primus inter pares nog druk strijdend voor lijfsbehoud van de Bonjo. Hij kreeg een hartaanval tijdens het tikken van een artikel voor zijn bajeskrant, en bleef dood achter zijn computer achter. Zijn Bonjo is er nog.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.