‘Dus u heeft bubbelvrees?”

“Zegt u maar gerust een bubbelfobie, dokter. Ik ben zo bang in de verkeerde bubbel terecht te komen. En als ik in de verkeerde bubbel zit dan… Dan haat iedereen me.”

“Maar u zit toch niet in de verkeerde bubbel?”

“Nee, maar dat blijkt nu pas. Ik bedoel, ik weet bijvoorbeeld al vijf jaar, zo niet langer, dat het niet deugt in Zweden.”

“Je bedoelt de modelstaat Zweden, het gouden modelland?”

“Al jaren hoor ik dat het daar een doffe ellende is, maar pas gisteren kwam de Volkskrant met een reportage. In 2018 zijn er 162 bommen afgegaan, in de eerste 9 maanden van het jaar daarna waren het er meer dan 100. Het zijn cijfers die je alleen in oorlogsgebieden tegenkomt, zegt een Zweedse criminoloog.”

“Maar Zweden is zo veel beter dan Nederland. Een voorbeeldland.”

“Dokter, dat is niet zo. De Zweedse samenleving dreigt te verscheuren, zegt iemand in die reportage.”

“Het is het veiligste en tolerantste land ter wereld. Het moet daar fantastisch zijn.”

“Nee, dokter. In de kranten daar domineren de verhalen over het geweld dat door migranten wordt gepleegd. Men heeft 100 moorden en pogingen tot moord onderzocht en toen bleek dat 90 procent van de verdachten een migratieachtergrond had. Men zit daar nu, zoals men zegt, in een xenofobische ­spiraal.”

“Dat lijken me ongezonde rechtse praatjes. Bah, in wat voor bubbel zit je eigenlijk?”

“Ik citeer uit de Volkskrant, dokter.”

“Ja, maar waarschijnlijk was dat stuk bedoeld om te illustreren hoe rechts fascistische praatjes de wereld in stuurt.”

“Nee, nee, nee, dokter. Het was een serieus artikel.”

“Van een Forumlid, waarschijnlijk. De Volkskrant gaat hard achteruit.”

“Maar dokter, het is gewone journalistiek.”

“Dat kan wel zijn, maar ik vind het suspect dat ze ­Zweden aanvallen.”

“Het is geen aanval, dokter.”

“Het is jaloezie, omdat het Zweedse model een succes is. De migranten zijn daar gelukkig en de Zweden zijn bijzonder blij met ze. Nederland zou daar een voorbeeld aan kunnen nemen.”

“Nee, nee, nee, dokter! Zweden is geen modelstaat! Het is een gewoon land. De radicaal rechtse Zweden-Democraten hebben al 24 procent van de stemmen!”

“Onzin. Ze hebben een warm hart. Ze zijn beter dan wij. Veel slimmer, menslievender. Dat kun je overal lezen. U zit echt in de verkeerde bubbel.”

“Dokter, uw bubbel staat op knappen!”

