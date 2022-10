Baboesjka op zoek naar een deken om de koude winter door te komen

De oude grootmoeder zocht iets.

Ze vond het niet bij het graf van haar man, niet bij het graf van haar zoon, niet in het huis van haar schoondochter en niet in haar huis, want dat lag in puin.

“Baboesjka, kom je voetballen?” vroeg haar kleinzoon. Hij probeerde de bal hoog te houden.

Ze schudde haar hoofd.

“Ik moet dekens halen,” zei ze.

“Waarom? We hebben toch dekens?”

“Voor als het winter wordt,” zei ze.

Ze bleef naar hem kijken. Hij leek een klein vogeltje dat vliegen bleef en ofschoon breekbaar en klein was hij nog ongedeerd. Maar was hij dat ook?

“Hoe kom je aan die bal?” vroeg ze.

“Gevonden,” zei hij.

“Waar is mamma?”

“Thuis.”

“Ga maar naar huis.”

“Maar ik wil voetballen.”

Ze zwaaide naar hem en liep verder.

Ze liep het dorp door. Ze zag dorpsgenoten met wie ze niet wilde praten. Iedereen zocht iets. Ten slotte stuitte ze op twee tanks die door enkele soldaten werden bewaakt.

“Het is gevaarlijk hier, omaatje. Ga naar huis.”

“Ik heb geen huis.”

‘’Waar slaap je dan?’’

“Bij m’n schoondochter.”

“Ga je daar nu heen?”

“Nee, ik wil dekens… voor straks, als het winter wordt.”

“We komen straks met dekens voor iedereen,” zei de soldaat, “je zult het heus niet koud krijgen in de winter.”

“Je bent niet van hier. De winters zijn streng.”

“Er komt wel weer elektriciteit,” zei de soldaat, “wil je een kopje thee?”

Even later dronk ze iets warms uit een metalen mok.

Straks weer elektriciteit. Moest ze de jongen geloven? Ach, waarom zou hij liegen? Wat maakte het uit?

Toch was het of ze bijna had gevonden wat ze zocht. Het stroomde door haar handen toen ze de mok met twee handen vasthield, maar opeens klonk het luchtalarm en was het weg.

“U moet zich verbergen, mevrouw.”

“Ik moet dekens. Het wordt koud.”

“Hier zijn geen dekens, Kom, u moet naar een kelder.”

Ze draaide zich om.

Ze zag in de verte haar kleinzoon. Hij probeerde de bal zo vaak mogelijk te koppen.

Hij leek het luchtalarm niet te willen horen en probeerde met zijn bal een trucje te doen. In de verte kwam haar schoondochter. Aan haar loop zag ze dat ze kwaad was. Ze pakte haar zoon ruw bij de arm en sleepte hem mee, terwijl overal het gejank van het luchtalarm klonk.

“Huil maar luchtalarm!” dacht Baboesjka.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.