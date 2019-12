AZ-Ajax met publiek, ondanks de gemeente Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar zitten zondag op de eerste rij. Om goed te symboliseren dat het tijdens AZ-Ajax veilig toeven is in het AFAS Stadion.

Ach ja, ze komen ermee weg.

Omdat als de gemeente echt de bovenliggende partij zou zijn geweest, er een reële kans was geweest dat de topper of zonder publiek of in Amsterdam zou zijn gespeeld. Nadat het dak van het stadion op 10 augustus instortte, heeft iedereen het getouwtrek tussen de lokale overheid en de topclub in de media kunnen volgen. Met als patroon een gemeente die aangaf dat AZ het huiswerk nog niet had gedaan, terwijl de voetbalorganisatie counterde dat steeds als er correcties waren uitgevoerd er nieuwe voorwaarden kwamen.

Uiteindelijk besloot AZ vooruit te gaan werken om te voorkomen dat de deadline van zondag 15 december werd gemist. Met als gevolg dat diverse aanpassingen al waren uitgevoerd als de gemeente het op het bord van AZ deponeerde.

Intussen was er binnen de club het gevoel ontstaan dat burgemeester Piet Bruinooge & co vooral bezig waren om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid buiten het gemeentehuis te houden. Dit werd versterkt toen Bruinooge AZ niet uitnodigde voor een onderhoud met de KNVB.

Er was alleen met één ding geen rekening gehouden: de spectaculaire opmars van het elftal. Waardoor ineens de mogelijkheid opdoemde om uitgerekend zondag in eigen huis het onaantastbaar geachte Ajax van de koppositie te stoten. Een situatie die b. en w. met de rug tegen de muur zou zetten. Om dan toch een wedstrijd zonder publiek te spelen of naar Amsterdam te verhuizen had tot een volksopstand geleid en iedere politicus beseft dat overleven dan iets complexer gaat worden.

Zo is AZ eigenlijk gered door het succes. Wel heeft het de clubleiding aan het denken gezet. Het gekibbel met de gemeente heeft bevestigd hoe weinig synergie er tussen het stadhuis en het stadion bestaat. Dit resulteerde in 2014 al in de verhuizing van het jeugd- en trainingscomplex naar de Zaanstreek toen Alkmaar voortdurend deadlines overschreed en het plan in duigen dreigde te vallen om de opleiding drastisch te professionaliseren.

De gemeenten Zaanstad en Wormerland reikten AZ toen de hand. In Wijdewormer kon met een ultramoderne accommodatie de basis worden gelegd voor het huidige succes: een kweekvijver die de club tientallen miljoenen oplevert. Een formule die AZ in staat heeft gesteld zich blijvend tussen Ajax, PSV en Feyenoord te manoeuvreren.

Om nog even aan te geven hoe de hazen vanaf 2014 zijn gelopen.

Geen wonder dat de AZ-top zich nu achter de oren krabt.

Moet de club 40 miljoen euro extra steken in de vernieuwing van het stadion, of toch overwegen verder in het warme bad te stappen dat de Zaanstreek wel te bieden heeft?

