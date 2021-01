Beste leden van de Partij van de Arbeid. Wat een blunder van u! Zoals u weet, ben ik niet zo’n liefhebber van uw partij. Maar mijn vrouw wel. Eigenlijk is zij een grote fan van Lodewijk Asscher. Ze vergelijkt hem steeds met anderen in het debat en dan zegt ze: “Dat deed Lodewijk toch weer als de beste.” Ik zeg dan niks. Nou ja, laf als ik ben, zeg ik: “Ja ja, hij bedoelt het goed.”

Door haar ben ik ervan overtuigd geraakt dat Lodewijk inderdaad, voor de Partij van de Arbeid zeg ik er maar uitdrukkelijk bij, de beste is. Niet beter dan Arib, op wie ik ­heimelijk verliefd ben, maar dat vertel ik uiteraard niet aan mijn vrouw, maar wel beter dan alle anderen van de PvdA.

Onlangs kwam de PvdA met een clownesk partijprogramma (want om te lachen en om te huilen) waarvan ik onmiddellijk dacht: dit wil Asscher nooit echt, hiervoor is hij veel te verstandig. En stiekem geloof ik dan ook dat Asscher niet weg is om die toeslagen­affaire, maar vanwege dat partijprogramma. Een vogel met aangeplakte ideologische veren blijft een vogel met aangeplakte veren en zal nooit kunnen vliegen.

Maar goed, wat kan dat mij schelen. Wie mij wel kan schelen is mijn vrouw. Daarom denk ik dat het volgende verstandig is: zet Asscher toch op drie, of twee, zodat men op hem kan stemmen als men dat wil. Kunt u dat als Motie Mevrouw Holman 1 op uw partijcongres in stemming brengen? Dank u.

En verder nog ik: Asscher is nu wel, politiek gezien, en door geblunder van uw partijleden, genoeg geplaagd. U gooit een politicus weg die het tegen al uw tegenstanders kan opnemen. Daarom luidt mijn Motie Mevrouw Holman 2: “Het partijbestuur verzoekt in het landsbelang Lodewijk Asscher om weer lijsttrekker te worden en de campagne te leiden.”

Omdat ik dit voor mijn vrouw doe, nog wat gratis advies: maak die mevrouw Attje Kuiken in elk geval geen lijsttrekker, tenzij u de partij in het openbaar zelfmoord wil laten plegen. Ook Frans Timmermans niet. Dan pleegt de partij zelfmoord met wat extra ­steken in het hart. Niet doen! Laat ik dit ­beloven: als Asscher weer lijsttrekker wordt, stem ik ook op hem. Hoewel, laat ik het iets nuanceren, u moet dan ook dat idiote partijprogramma wegflikkeren.

Mijnheer Asscher weet dat ik mij aan mijn woord houd.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.