Artsen bezorgd over oudere e-bikers, lezers reageren: ‘Helmplicht zal niet lang uitblijven’

Ouderen volgen een fietsclinic ter bevordering van de fietsveiligheid. Beeld ANP

Wat is het nieuws? - Ziekenhuizen zien een stijging van letsel door ongelukken met de e-bike. Vooral ouderen zijn kwetsbaar, zeggen artsen in Het Parool.

- De Amsterdamse fietspaden zijn sowieso erg vol, schrijft lezer Vincent Pool. Het is tijd dat de gemeente daar wat aan doet.

- Onze eigen ombudsman Fons Hendriks keek naar de e-bike en concludeerde: die is niet gemaakt voor de oudere fietser.

‘Ik zou op de middelbare school al verkeersles geven’

Ik zou op de middelbare school daar al iets mee doen. Ouderen zijn kwetsbaarder, maar ik zie veel gevaarlijke situaties met jongeren, tot aan bijna-ongelukken toe. Vaak onbewust, want jongeren leven nou eenmaal meer in hun eigen wereld. Het voordeel van de schooltijd zou tevens zijn dat jongeren meteen op de middelbare school al hun theorie-examen zouden kunnen halen voor het geval ze later een rijbewijs willen.

En dat anti-helmsentiment is weer typisch iets Nederlands. Of rijden Nederlandse automobilisten ook nog allemaal zonder autogordel?

E. Bijl, Zoetermeer

‘Geef bij aanschaf van een e-bike een dag instructie cadeau’

Er gebeuren steeds meer ongelukken met ouderen op fietsen (Het Parool, 1 augustus). Er zijn meer ouderen gaan fietsen door de komst van de e-bike en ouderen die niet meer op hun gewone fiets kunnen fietsen gaan dat nu vaker weer wel doen omdat een e-bike aanmerkelijk lichter trapt. Het verschil tussen een e-bike en een gewone fiets is heel groot. Geef daarom bij de aanschaf van een e-bike ook een instructie van een dag cadeau én een helm. Een helm helpt altijd bij een ongeval. Maar een toenemend gevaar op fietspaden vormen ook jongeren op fatbikes en speedpedelecs, opgevoerde e-bikes en gehaaste ouders met een bakfiets. In woonwijken vormen vooral postbezorgers die de weg moeten delen met fietsers het probleem. Intussen zijn de fietspaden niet aangepast en wordt het ov steeds verder geminimaliseerd, zodat fietsen wel moet.

Ilona Dekker, Nieuwegein

‘Hoezo gaat het alleen over de oudere fietsers? Kijk ook eens naar telefonerende jongeren op de fiets’

Misschien moet er ook eens gekeken worden naar het gedrag van pubers op fatbikes of mensen op andere supersnelle fietsen. Ze houden totaal geen rekening met andere weggebruikers. Hoezo gaat het alleen over de oudere fietsers? Wij hebben bijvoorbeeld geen e-bikes.

Marjolijn de Jong, Amsterdam

‘Ze zitten op de fiets alsof ze in de auto zitten’

Het is geen kwestie van niet goed kunnen fietsen op een e-bike, want dat is gewoon fietsen met de wind mee. Het probleem is dat mensen die nooit op het idee zouden zijn gekomen om de fiets te pakken en altijd in een auto hebben gezeten, nu massaal de weg onveilig maken. De gelegenheid maakt de dief is het gezegde. Die mensen zitten op de fiets alsof ze in een auto zitten. Naast elkaar en niet van zins ook maar iets opzij te gaan.

Elsje Berkenbosch, Vianen

‘Helmplicht zal niet lang uitblijven’

Helmplicht zal niet lang uitblijven. Nederland is zowat het enige land waar zonder helm gefietst wordt en de snelheden op e-bikes nemen maar toe. Alle fatbikes gaan zeker 40. VanMoofs gingen 36 km/h. Als je 25 rijdt, word je overal links en rechts ingehaald.

Pieter Vermaas, Amsterdam

‘Het Amsterdamse fietspad is gedegenereerd tot een kolkend verkeersriool’

Het artikel ‘Oudere fietsers baren artsen zorgen’ baarde mij, op mijn beurt, grote zorgen. De oorzaken van de vele fietsongevallen worden in het artikel nogal eenzijdig toegeschreven aan de oudere e-biker. Deze is kwetsbaar door onder meer een verminderd reactievermogen en zwakker bloedvatenstelsel. Dus helmpje op en fietstrainingen voor de oudjes is volgens de auteurs de remedie. Als bijna 68-jarige e-biker manoeuvreer ik mij vrijwel dagelijks door het vaak chaotische, anarchistische stadsverkeer en ervaar regelmatig de gevaren op het overvolle fietspad. Het Amsterdamse fietspad is gedegenereerd tot een kolkend verkeersriool, want naast grote drommen fietsers maakt een gevarieerde mix van bakfietsers, fatbikers, voortsnellende fietskoeriers, scooters, elektrische stadsautootjes maar ook joggers, onoplettende toeristen en verkeerd geparkeerde auto’s deel uit van de ‘verkeersdrek’ die tot levensbedreigende situaties leidt.

Het grootste gevaar voor de oudere e-biker ligt in het anarchistische rijgedrag van talloze medeweggebruikers die verkeersregels en fatsoensnormen aan hun laars lappen.

Niet alleen jongeren op al dan niet opgevoerde fatbikes maar ook slingerend fietsende volwassenen met hippe bakfietsen, met daarin hun kroost met meer aandacht voor hun smartphone dan voor het intense verkeersgewoel, zorgen voor de vele (bijna)fietsongevallen in de stad.

Op het fietspad geldt helaas vandaag de dag de struggle of the fastest.

Het is aan opvoeders, leerkrachten en wetshandhavers maar ook aan ons, verantwoordelijke burgers, om toe te zien op de naleving van verkeers- en fatsoensregels.

Weest lief voor elkaar op het fietspad, dan wordt Amsterdam ongetwijfeld weer een veilige stad!

Paul Brian, Amsterdam