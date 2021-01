Arts OLVG: ‘Amsterdammers, doe waarvan we geloven dat het nodig is’

Beeld ANP

Liefst 88 procent van de Amsterdammers denkt momenteel dat thuisblijven bij verkoudheidsklachten effectief is in de bestrijding van Covid-19.

Desondanks zien we in de praktijk dat bijna twee derde van de Amsterdammers met coronagerelateerde klachten het advies om thuis te blijven niet opvolgt. De belangrijkste reden om uit huis te gaan zijn praktische zaken. Zo doet 76 procent van de mensen met klachten boodschappen, 63 procent haalt een frisse neus of gaat sporten en 45 procent bezoekt zelfs familieleden en vrienden en 36 procent gaat naar het werk, blijkt uit RIVM- en GGD-onderzoek.

Intussen komt de Amsterdamse zorg meer en meer onder druk te staan. Het OLVG heeft eind december een derde IC-locatie moeten openen om het verwachte aantal ic-opnames als gevolg van corona aan te kunnen. Door het oplopende aantal coronabesmettingen en het tekort aan zorgpersoneel zien we dat veel ziekenhuizen moeite hebben om goede zorg te verlenen. Ook een woordvoerder van Amsterdam UMC gaf aan dat als de ziekenhuisopnames nog verder oplopen, er een zorgelijke situatie ontstaat.

Nu ook de gemuteerde Britse variant van het coronavirus is gevonden in de regio Amsterdam, waarvan bekend is dat die besmettelijker is, moeten wij ons nog meer bewust zijn van ons gedrag en de gevolgen daarvan voor het aantal besmettingen.

Ons gedrag kan het aantal opnames in de Amsterdamse ziekenhuizen sterk beïnvloeden. Een lockdown is veel minder effectief als een groot deel van de mensen met covidgerelateerde klachten ervoor kiest om familieleden te bezoeken of boodschappen te gaan doen in de enige winkels die nog open zijn.

Wees er bewust van dat deze keuzes ervoor kunnen zorgen dat de samenleving langer op slot moet en dat wij onze dierbaren en de kwetsbaren in de samenleving kunnen besmetten en daarmee het hele zorgsysteem onder druk kunnen zetten.

Wij moeten het als samenleving nooit zover laten komen dat er in de zorg keuzes tussen patiënten moeten worden gemaakt. Ons gedrag heeft een directe invloed op de situatie in de zorg, de risico’s voor de levens en gezondheid van onze stadgenoten en is dus cruciaal in het bieden van perspectief en het bestrijden van de pandemie.

Beste Amsterdammers, doe waarvan we geloven dat het nodig is: blijf thuis bij klachten en bescherm je naasten en help ons ook de samen­leving te beschermen.

Efraim Hart, arts OLVG en duoraadslid Zorg, Jeugdzorg & Sport ChristenUnie Amsterdam