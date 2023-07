Armere Amsterdammers dreigen de hardste klappen te voelen van een lang demissionair kabinet

Het venijn zit dit politieke jaar in de staart. Niet eens omdat de laatste raadsvergadering voor de zomer ouderwets vol zat, of omdat Bij1 uit elkaar klapte, maar vooral omdat de kabinetsval flink nadondert in de Amsterdamse politiek. Nu Den Haag uit elkaar is geklapt, zit Amsterdam met de scherven.

Het betekent dat een voor Amsterdam extreem belangrijk politiek debat begin september niet in de raadszaal plaatsvindt, maar in de Tweede Kamer. Dan wordt namelijk besloten welke onderwerpen controversieel verklaard worden. Lees: welke beslissingen stellen we uit tot een volgend kabinet?

Je kunt afhankelijk van je politieke kleur van alles vinden van gepland beleid, maar wat vaak onderbelicht blijft is dat keuzes vooruitschuiven soms bijna net zoveel schade toebrengt als slecht beleid. De regulering van de middenhuur? Of je nu voor of tegen bent, zolang het wetsvoorstel niet door de Kamer is betekent dat ook in Amsterdam extra onzekerheid. En onzekerheid leidt tot stilstand.

Hetzelfde geldt voor sociaal beleid. Het is al gaten dichtlopen in de jeugdzorg, zomaar geld smijten zit er niet in en het verder laten oplopen van de wachtlijsten kan niemand zich veroorloven. Daarmee zit de stad, als de net opgestelde hervormingsagenda Jeugdzorg stilvalt, klem.

Nog één: de koopkracht van armere Amsterdammers. Zonder aanvullend beleid dit najaar dreigt die verder af te nemen. Verwacht wordt dat de vorig jaar toegekende energietoeslag (hoewel die ook nog niet is vastgelegd) wel door zal gaan, maar veel meer is niet verwachten. Het laat zien dat armere Amsterdammers de hardste klappen dreigen te voelen van een lang demissionair kabinet.

Dan zijn er nog de gemeentefinanciën. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) lobbyt al een tijd voor meer geld vanuit het Rijk na 2026, als vrijwel elke gemeente een gat in de begroting voorziet. Amsterdam schat zo’n 80 miljoen euro tekort te komen na 2027.

Verwacht wordt dat Den Haag de gaten uiteindelijk zal dichten, maar zeker met een demissionair kabinet zal uitsluitsel langer uitblijven. Ondertussen schreeuwen de problemen in de stad om langetermijnkeuzes, waarvoor juist inzicht in de financiële situatie op lange termijn nodig is.

De conclusie is dat Amsterdam volgend jaar kan besluiten door te gaan met wat de stad graag (soms terecht en soms te makkelijk) doet: wijzen naar Den Haag. De kans is echter groot dat het daar op veel dossiers weinig gehoor zal vinden. En de gewenste hervormingen? Voordat er een nieuw kabinet zit ben je een jaar verder, dan moet je nog maar wachten welke politieke kleur het kabinet krijgt, en nieuw beleid kost ook zo een jaar.

Daarmee dwingt de kabinetsval het Amsterdamse stadsbestuur tot reflectie. Wat kan de stad nog bedenken om zelf doorbraken te forceren en hoe worden die betaald? Genoeg denkwerk dus, voor tijdens het politieke reces.

