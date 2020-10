Arabella’s queeste is verplicht kijkvoer voor iedereen

De beste serie van dit jaar is zonder twijfel I May Destroy You van Michaela Coel. In deze autobiografische reeks vertolkt ze de Ghanees-Britse auteur Arabella die in Londen woont en een reeks virale tweets heeft gebundeld tot een succesvol boek: Chronicles of a Fed-Up Millennial. Nu heeft ze een nieuw boekencontract gekregen voor een roman en krijgt ze geen letter op papier.

In de eerste aflevering belt haar uitgever om te informeren hoe ver ze is. De vriendelijkheid slaat meteen over in een best wel streng opeisen van het manuscript. Terwijl Arabella naar een leeg document staart, sturen vrienden berichten en komen ze zelfs langs omdat ze met haar willen chillen. Arabella besluit zichzelf een uur te geven om met haar vrienden te hangen, om vervolgens de hele nacht door te halen en te schrijven aan haar manuscript dat vroeg in de ochtend ingeleverd moet worden. We zien hoe Arabella zichzelf in dat uur vermaakt, herkend wordt op straat en zowel drank als drugs nuttigt. Daarna zien we haar weer aan het bureau van haar management. Ze verstuurt haar schrijfwerk op tijd, nog helemaal verdoofd door allerlei middelen. En ineens heeft ze flashbackflitsen van een man en zichzelf, op een toilet. De rest van de serie zoekt Arabella uit wat er die avond precies is gebeurd.

Iedereen die I May Destroy You heeft gezien, deelt twee dingen met elkaar: ten eerste dat we allemaal nazorg nodig hebben en ten tweede, dat dit een van de belangrijkste series is van deze tijd.

Maar waar gaat het nou over?

Over seksueel geweld, over grensoverschrijdend gedrag, over seksisme, racisme, maar ook over decadente millennials, over slachtoffers die soms misschien ook zelf dader zijn, of toch niet? Over gebroken gezinnen, over liefde, over vriendschap, over sociale media.

Naast Arabella leren we ook haar twee beste vrienden kennen, Terry en Kwame. Terry is Arabella’s beste vriendin, die actrice wil worden maar toch iets te veel aan Arabella hangt. Kwame is Arabella’s zwarte, homoseksuele vriend die zo vrij is in zijn seksualiteit dat ie zich daardoor misschien wel moeilijk kan binden. Terry en Kwame worden in de serie uitgedaagd hun identiteit en seksualiteit te herdefiniëren, terwijl ze intussen de best mogelijke vrienden proberen te zijn voor Arabella, die maar blijft proberen haar traumatische avond te verwerken en wil achterhalen wat er precies is gebeurd.

En dan heb je nog Ben, de witte huisgenoot van Arabella, die geen enkele andere functie heeft in het verhaal dan de witte huisgenoot te zijn van Arabella zodat Arabella’s personage er nog beter door tot z’n recht komt.

Van de casting tot de scripts, van de muziek tot het acteerwerk: dit is lesmateriaal voor IE-DER-EEN.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft columns voor Het Parool.