Applaus voor Fijnauts snoeiharde uithaal

Het hele weekend stroomden de reacties binnen op mijn zaterdag gepubliceerde interview met Cyrille Fijnaut, de gelauwerde nestor van de Nederlandse criminologie. Die oordeelde snoeihard over ‘het machteloze geschutter’ van de top van het ministerie van Justitie en Veiligheid, júist nu het er al jaren op aankomt.

De moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., op zijn advocaat Derk Wiersum en op zijn vertrouwensman Peter R. de Vries bevestigen hoe de onderwereld in Nederland ‘maffianiseert’, maar de beleidsmakers stellen daar vooral incompetentie en wanbeleid tegenover, stelde de topcriminoloog onverbloemd en streng vast. Het is ‘schaduwboksen in het donker’, want ‘coherent, uitvoerbaar beleid ontbreekt geheel’.

Fijnaut noemde het ‘griezelig hoe weinig relevante expertise er is’ op vitale posities en Ferd Grapperhaus heeft zich ‘gediskwalificeerd’ als minister van Justitie en Veiligheid.

Bam!

Vanzelfsprekend was ik benieuwd hoe het zou vallen. Niet zozeer bij de bekritiseerde minister en diens staf, want mijn aanbod het interview vooraf te sturen zodat men meteen kon reageren, was vriendelijk afgeslagen. Nee, ik zag uit naar de reacties van sleutelspelers in de opsporing die ik hoog heb zitten. Van degenen die het dagelijks met bescheiden middelen opnemen tegen een onderwereld die over ongelimiteerde middelen kan beschikken. Dit gaat over hun.

Nou, uit hún gelederen meldde zich de een na de ander. Instemmend, bijna juichend soms. Eín-de-lijk zegt een wetenschapper van statuur waar het op staat!

Ping! Ping! Ping! De appjes bleven komen, uit alle geledingen.

Onthutsend, want wat zegt dit?

Dat cruciale spelers in de opsporing zich niet gehoord voelen en zij zelf onvoldoende mogelijkheden zien de beleidsmakers op andere gedachten te brengen.

Dat klemt extra omdat ik vanuit justitie óók al veel instemmende reacties had gekregen op mijn column waarin ik me vorige week verzette tegen het anonimiseren van aanklagers en rechters. Ook hier: kennelijk wordt naar kritiek op dergelijke vergaande maatregelen intern slecht geluisterd.

Dat terwijl procureurs-generaal en hoofdofficieren van justitie de afgelopen vijftien jaar zo vaak hamerden op het belang van ‘tegenspraak’. Stevige interne kritiek kan grove missers voorkomen, klonk het. Sterke leiders regelen stekelige sparringpartners, géén jaknikkers. Trots wezen beleidsmakers er op dat ze speciale ‘tegenspraak-officieren’ hadden aangesteld, en dat ook binnen de grote rechercheteams collega’s met gezag lastige vragen moesten stellen.

In de cultuur van het Openbaar Ministerie en in de politietop is iets grondig mis. Wie nu kritiek heeft, voelt zich onveilig. De parallel met de toeslagenaffaire is niet te missen. Als ambtenaren geacht worden zonder mokken beleid uit te voeren waarbij ze vraagtekens zetten, nadert het fiasco, of het nou om kinderopvangtoeslag gaat of om de strijd tegen de zware misdaad.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

Reageren? paul@parool.nl.