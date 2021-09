Antony liep een persoonlijke triomftocht langs de halve speelweide

Een ‘bewussie’ zal het niet geweest zijn (daar lijkt Erik ten Hag me de man niet naar), maar een verrukkelijk toeval is het wel. Als Antony in de 65ste minuut van Ajax-FC Groningen wordt gewisseld, 8 minuten na zijn prachtige 2-0, staat hij helemaal aan de overkant en moet hij rond de halve speelweide wandelen.

Hij begint zijn tocht voor vak 120 en telt af: 119, 118, voor de Noordzijde langs, tot aan de dug-out bij vak 105. Zijn wandeling is een persoonlijke triomftocht, een cadeautje voor de jongeling uit de onfrisse buurten van Osasco, São Paulo.

Toen hij op 22 februari 2020 Ajax zijn jawoord gaf, kon hij nog niet weten dat dat grote stadion in Amsterdam in zijn eerste seizoen leeg en unheimisch stil zou blijven. Nu wordt voor het eerst een doelpunt van zijn voet bejubeld door 53.000 fans.

Terwijl hij genietend langs de lijn kuiert, veren vijftien opeenvolgende tribunevakken applaudisserend voor hem op.

En het was al zo’n lekkere zomer geweest. Een gouden plak met het olympisch team van Brazilië op de Olympische Spelen. Een heldenrol tegen Sporting in de Champions League, in het land waar de ochtendkranten hem in zijn moedertaal herinnerden aan zijn flitsende spel. En op de dag van Ajax-FC Groningen bereikte hem zijn eerste officiële uitnodiging voor de Braziliaanse seleção.

Ik zit met mijn maten op Noord B. Antony wandelt voor ons vak langs. Onder de geblondeerde toef op zijn hoofd ontwaar ik zijn grijns: witte tanden, als een parelketting afstekend tegen het gebruinde rattenkoppie.

Toen hij in juli 2020 in Amsterdam arriveerde, had Ajax een swingende Braziliaanse popsong voor hem laten maken, uitgevoerd door Sarita Lorena en de bekende rappers Neres en Danilo. Bem-vindo Antony. Ook toen grijnsde hij, voelde hij zich welkom, maar deze applauswandeling is anders.

Ajaxspeler was Antony Matheus dos Santos al. Nu is hij Ajacied.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.