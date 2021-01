Antiracisme heeft geen politieke kleur maar is juist neutraal

Het ‘rigoureus bestrijden van de islam’, ‘een ministerie voor remigratie en de-islamisering’ en ‘het afpakken van het stemrecht van Nederlanders met een dubbele nationaliteit’ zijn een aantal punten uit het verkiezingsprogramma van de PVV.

Hoe voorspelbaar en bekend hun moslimhaat ook is, het maakt de ideologie van de één na grootste partij van Nederland, twee maanden voor de ­verkiezingen, niet minder eng. Wat de PVV verkondigt, zijn geen impopulaire meningen van anonieme personen ergens in de krochten van het internet. Het zijn breed gedragen idealen, geformuleerd door één van de grootste politieke partijen van ons land, tot nader uit te voeren beleid en van een podium voorzien en genormaliseerd door onder andere traditionele media.

Media hebben een grote verantwoordelijkheid omdat zij naast de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht de vierde macht zijn, namelijk de verslaggevende. De vrije pers is niet voor niets een van de be­langrijkste pijlers van een democratie. We zijn als land snel met het verafschuwen en het veroordelen van de bestorming van het Capitool in de VS, maar voor soortgelijke opbouwende anti-democratische sentimenten in eigen land blijven we blind.

Alle grote Nederlandse kranten citeerden vorig weekend uit het verkiezingsprogramma van de PVV. Natuurlijk moet dit nieuws verslagen worden, maar de vermeende neutraliteit en met name ongevoeligheid waarmee dit gebeurde, legde pijnlijk bloot hoe moslimhaat in Nederland is genormaliseerd. De website van Het Parool kreeg het nota bene voor elkaar om het fascisme te reduceren tot de kop: ‘140 rijden en veel geld naar de zorg’. Later werd die kop, godzijdank, gewijzigd.

Antiracisme kent geen politieke kleur. Dat is juist neutraal. Een democratie bestaat bij de gratie van Artikel 1 van de grondwet en de bescherming daarvan. Eén van de grootste faillieten van onze tijd is het feit dat antiracisme wordt gezien als iets ‘links’. En als Nederlandse media ergens bang voor zijn, dan is het wel om uitgemaakt te worden voor links. Terwijl: als je nu kiest om bij te stellen en dit soort partijprogramma’s niet alleen feitelijk te melden maar ook de gevaarlijke, fascistische tendensen als zodanig te benoemen en te veroordelen, kies je geen kant, maar ben je juist aan het neutraliseren.

Gelukkig is er een andere belangrijke macht binnen ons landelijke bestuur: de mensen. De grootste beschermers van de democratie zijn burgers die naast het kennen en pakken van hun rechten ook hun verantwoordelijkheid nemen om hun plichten na te komen. Zoals actief en bewust bezig zijn met de ontwikkelingen in ons land, hoe die in relatie staan tot de rest van de wereld en hoe wij binnen onze eigen leefomgeving kunnen zorgen voor positieve, inclusieve en duurzame veranderingen.

Dat begint met stemmen. 17 maart is het weer zover. Weet wat je kiest.

Rapper en schrijver Massih Hutak (1992) schrijft columns voor Het Parool.