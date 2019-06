‘Annabel Nanninga zal rechtse kiezers proberen af te pakken van de VVD’

De politieke carrière van Annabel Nanninga verloopt zonder meer spectaculair. Nog maar vijftien maanden geleden debuteerde ze in de politiek, als nieuw gemeenteraadslid van Forum voor Democratie (FvD).

Inmiddels bezet ze drie zetels als volksvertegenwoordiger. Nanninga zit sinds maart ook in de Provinciale Staten van Noord-Holland en afgelopen week volgde haar beëdiging in de Eerste Kamer.

Als ze een PvdA’er was geweest had de FvD-achterban haar weggezet als baantjesjager of beroeps­politicus, maar dat zou flauw zijn. Laten we het er op houden dat Nanninga een hardwerkende Nederlander is die in de politiek verzeild is geraakt.

Met al haar functies is ze uitgegroeid tot een partijprominent binnen FvD en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Vorig weekeinde liet Nanninga dan ook van zich horen tijden het congres van de jongerenafdeling JFvD.

Zij pleitte daar voor meer realiteitszin in de partij, die de laatste tijd het nieuws haalt met dubieuze uitspraken over een boreale wereld, over Joden die makke lammetjes waren in de oorlog en over vrouwen die minder excelleren.

Het zijn opmerkingen die potentiële maar pragmatische FvD-aanhangers afschrikken: zij maken zich zorgen over immigratie, hogere lasten en het linkse gemeentebestuur in Amsterdam, maar moeten niets hebben van dit soort pleidooien vol boodschappen aan extremere aanhangers.

Nanninga vindt dat de partij meer moet denken aan de ‘schoolpleinmoeders’ en ‘voetbalvaders’ die volgens haar niet zitten te wachten op academische vergezichten, maar op een partij die ‘dingen voor elkaar krijgt.’ Straks stemmen zij alsnog VVD.

Hiermee wekte ze de indruk kritiek te uiten op haar partij, zelfs de rechtse website The Post Online kwam tot die conclusie, maar Nanninga haastte zich te tweeten dat dit niet het geval is: ‘FvD-koers is prima’. Ze wilde de jongelui hoogstens iets ter overpeinzing meegeven.

Ze weet natuurlijk ook wat met criticasters Henk Otten en Robert Baljeu is gebeurd; die zijn door FvD in de ban gedaan.

Kritiek of niet, de vraag is hoe Nanninga eigenlijk zelf aankijkt tegen deze academische discussies en de uitspraken die andere partijprominenten, onder wie Thierry Baudet, recentelijk deden. Vindt zij die net zo prima als de koers van haar partij?

De roep om meer realiteitszin sluit aan bij de manier waarop Nanninga en haar fractiegenoten oppositie voeren in Amsterdam. Verwacht van hen geen academische vergezichten of lange debatten in de raad, laat staan dat ze het gemeente­bestuur tijdens de Algemene Beschouwingen onder vuur nemen. Kennelijk is de inschatting dat de FvD-achterban daar niet op zit te wachten, of dat rumoer in het stadhuis de Amsterdamse huiskamers niet bereikt.

Ze voert oppositie op thema’s waarover schoolpleinmoeders en voetbalvaders zich volgens haar druk maken. De 24 uurs­opvang van illegalen bijvoorbeeld, of betaald parkeren. Linkse hobby’s, waarvan het conservatieve deel van Amsterdam gruwelt.

Nanninga is naar alle voorlichtingsavonden gegaan over de opvang, haar fractiegenoot Kevin Kreuger liep de bijeenkomsten over betaald parkeren af. Via Twitter houden ze hun achterban dan op de hoogte: wij zijn erbij, wij begrijpen u.

Het probleem voor Nanninga is dat Amsterdammers een progressief volkje vormen en dat een doorbraak van FvD, zoals bij de recente landelijke verkiezingen, moeilijk lijkt in de hoofdstad.

Ze zal rechtse kiezers proberen af te pakken van de VVD. Maar de klassieke liberaal uit Zuid zit niet te wachten op de praatjes van Baudet en zijn makkers. Meer realiteitszin zou Nanninga in Amsterdam kunnen helpen. Ook dat verklaart haar oproep tijdens het FvD-congres.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

Reageren? m.couzy@parool.nl