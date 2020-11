Annabel Nanninga speelt hoog spel

Terwijl Forum voor Democratie deze week met donderend geraas in elkaar stortte, was het in de Stopera opvallend stil. De implosie van de partij van Thierry Baudet had in eerste instantie immers weinig impact op de Amsterdamse politiek.

Hoewel een van de hoofdrolspelers in het gevecht binnen FvD een raadslid is, Annabel Nanninga, draaide het conflict vooral om de landelijke controle over de partij. Nanninga weet zich gesteund door haar nummer twee, raadslid Kevin ­Kreuger, en door duo-raadslid Adrien de Boer. Voormalig FvD-raadslid Anton van Schijndel heeft wel sympathie voor Baudet, maar hij werd deze zomer al door haar uit de fractie gezet.

Nanninga heeft haar eigen politieke achtertuin vooralsnog op orde en stapt met haar hele team en de ondersteuning uit de partij. Zij en Kreuger behouden hun zetel in de raad. Onder welke naam de fractie verder gaat moet de komende tijd duidelijk worden.

De andere hoofdrolspelers in het stadhuis zijn vooral be­nieuwd naar de reactie van de achterban van FvD in Amsterdam. Over zestien maanden zijn er immers weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat FvD in 2018 uit het niets met drie zetels in de raad werd gekozen was behoorlijk spectaculair. Maar Nanninga en Kreuger zijn, als ze door willen gaan met een nieuwe partij, niet verzekerd van de steun van deze groep kiezers.

De populariteit van Baudet, die dat jaar op elke verkiezingsposter naast Nanninga stond, heeft voor de overwinning gezorgd. Baudet deed mee als lijstduwer en kreeg persoonlijk ruim 10 procent van de stemmen (2213). En vergeet niet dat FvD toen een campagnekas van bijna een half miljoen euro tot zijn beschikking had voor reclame en marketing, een ongekend bedrag. Daarvan kunnen Nanninga en Kreuger zonder FvD alleen nog maar dromen.

Bovendien lijkt Baudet zijn populariteit onder een deel van de achterban te behouden, ondanks de beerput van antisemitisme, racisme en islamofobie die is opengegaan. Dit realiseert Nanninga zich ook, getuige haar beslissing om pas op te stappen nadat het bestuur donderdag een ledenraadpleging had beloofd over de toekomst van Baudet binnen de partij.

Illus­tratief is het aantal negatieve reacties onder het facebookbericht waarin Nanninga haar afscheiding van FvD bekend maakt. ‘Zetelrover’ wordt ze veelvuldig genoemd, en ‘hypocriet’. Nanninga was voor haar tijd als politica immers zelf ook niet vies van, in haar ogen, rauwe humor over Joden of mensen van kleur. Een deel van de kiezers lijkt niet te begrijpen dat zij Baudet daar nu op afrekent.

De vraag is of Nanninga genoeg heeft bereikt voor de schoolpleinmoeders en voetbalvaders, voor wie zij in de politiek zegt te zitten, om in 2022 herkozen te worden op persoonlijke titel. Dat is zelfs een televisiepersoonlijkheid zoals Sylvana Simons maar op het nippertje gelukt (Bij1 won in 2018 de laatste restzetel).

Wat de toekomst van Nanninga en Kreuger ook wordt, het duo zal in de raad de komende tijd door de andere partijen een stuk minder serieus worden genomen. Forum had vooral invloed doordat het lukte om de VVD, in Amsterdam traditioneel een bestuurspartij, naar rechts te trekken. Het best geïllustreerd tijdens de nasleep van de Black Lives Mattersdemonstratie op de Dam deze zomer. De VVD kondigde een dag later voor de draaiende camera’s een motie van wantrouwen aan tegen burgemeester Halsema, uit angst om soft over te komen ten opzichte van Forum voor Democratie.

Maar nu Nanninga in de ­touwen hangt en misschien over een paar maanden van het toneel verdwijnt, is er voor de VVD weer ruimte om verbinding te zoeken met de progressieve meerderheid. Of die partijen zo’n beweging naar het midden geloofwaardig vinden is een tweede. Daarvoor zijn misschien personele offers nodig van VVD’ers die de ruk naar rechts hebben ingezet.

Zo bezien heeft de implosie van Forum meer gevolgen dan gedacht.

Politiek verslaggevers Michiel Couzy en Ruben Koops belichten beurtelings op zaterdag in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

