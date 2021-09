Angst is een uitstekend betaalmiddel om macht en invloed mee te kopen

De onderwereld wil Rutte ombrengen. Typisch maffia. Zo’n moord lost niets op, maar is wel het ultieme middel om macht te laten zien. ‘Zit ons niet in de weg, want wij kunnen alles en iedereen liquideren.’ Dat is de boodschap.

De daders zullen, als het ooit gebeurt, vermoedelijk wel gearresteerd worden, en blijken dan 13, 14 en 18 jaar te zijn, wat ook hun IQ is. U weet het. Ze deden het voor 250 euro en waren daar heel blij mee.

De grote man achter de aanslagen, krijgen ze niet te pakken, of zit al in de gevangenis of nog in Dubai.

Krijgen ze hem wel te pakken, dan ontsnapt hij, want iedereen heeft zijn prijs, weten zij als geen ander.

Wat de politieke consequenties zijn, interesseert de onderwereld niet. Meer geld op de staatsbegroting voor criminaliteitsbestrijding? Wat maakt het hun uit. Ze hebben zwarte miljarden tot hun beschikking. Daarmee kunnen ze een legertje uitrusten dat ze beschermt.

We zeggen wel dat we een oorlog tegen de onderwereld voeren, maar wat doen wij om hen angst aan te jagen?

We schieten niemand neer, we hangen niemand op, we zetten niemand op de elektrische stoel – en ik zou me ook tegen de doodstraf verzetten (nog wel) – maar hoe jagen wij ze dan angst aan?

Levenslang opsluiten? Bijna alle strafrechtadvocaten zijn daar op tegen. En ik hoor dat rechters daar ook aan twijfelen. Levenslang gaat dus binnenkort van de baan. Wat helpt dan wel?

Sommigen zeggen dat we ‘belastingparadijs Nederland’ moeten aanpakken. Lijkt me een goed idee, maar ik geloof niet dat het zoden aan de dijk zet.

Kan de onderwereld niet een minister-president doodschieten, dan nemen ze een minister, of een koning of zomaar tien, twintig willekeurige mensen. Ze willen angst. Angst is namelijk een uitstekend betaalmiddel om macht en invloed mee te kopen.

Godfather: “Ik wil graag in de gemeenteraad zitten… Ik zou graag op het ministerie werken… Ik zou graag ons belastingparadijs willen vergroten… Ik zou graag…”

Via angst sijpelt de onderwereld door naar de bovenwereld.

Verdienen ze een harde aanpak? Graag, maar wat is dat? Wie durft ze aan te pakken? Hoe ontneem je ze hun status?

Nog even en ze beheersen de gevangenis. Misschien doen ze dat al.

Hoe doe je ze pijn? Hoe kun je een beroep doen op hun geweten als ze geen geweten hebben? Wanneer wordt het ons te veel?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.