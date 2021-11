Precies een jaar geleden was ik in Zeeland voor gastlessen op een aantal middelbare scholen. Die gingen (niet geheel verrassend) over thema’s als de Tweede Wereldoorlog, antisemitisme en polarisatie. Twaalf maanden geleden kwam ik erachter dat scholieren het dagboek van Anne Frank nauwelijks meer lezen. Deze week was ik terug in Middelburg. Ook de nieuwe lichting had Het Achterhuis nog niet gelezen, maar net als vorig jaar luisterden ze ademloos naar de oorlogsverhalen van mijn grootouders – zo ongeïnteresseerd bleken de leerlingen helemaal niet.

Eigenlijk was er maar één ding echt anders dit keer: sommige leerlingen vroegen mijn mening over de vergelijking tussen de coronamaatregelen en de Jodenvervolging (inclusief de Jodensterren tijdens anticoronademonstraties). Die vraag werd bij mijn vorige bezoek nog niet gesteld. De wereld kan dus echt behoorlijk gek worden in een kort tijdsbestek. Ik gaf aan dat ik het verwerpelijk vind en bovendien kwetsend, omdat veel van mijn familieleden zijn vermoord (om de simpele reden dat ze Joods waren) en dat dit voor zover ik weet nog niet is gebeurd met antivaxers.

De meeste pubers waren het met me eens, al zat er ook een enkeling tussen die meende dat de recente lockdowns net zo erg waren als onderduiken. De opmerking die me het meeste raakte, kwam van een goed geïnformeerd jongetje: “Mevrouw, andere Joden maken die vergelijking wél, dat stond in de krant.” Ik zuchtte geïrriteerd, want ik wist waar hij het over had. Het ging niet om ‘andere’ Joden, maar slechts om eentje. Rabbijn Tamarah Benima sprak vorige week de Rede fan Fryslân uit. Daar zei ze dat het veroordelen van antivaxers eigenlijk hetzelfde is als de Jodenvervolging door de nazi’s.

Hoewel het overgrote deel van de Joodse gemeenschap onmiddellijk afstand nam van haar uitspraak, was het kwaad al geschied. Op Twitter kreeg ik meermaals te horen dat de parallel met de Jodenvervolging totaal legitiem was, zeker nu het ook door een Joodse leider zelf werd gezegd. Ik vraag me oprecht af of Benima doorheeft hoeveel pijn ze met zulke absurde vergelijkingen veroorzaakt. En of ze er überhaupt bij heeft stilgestaan dat haar mening gekaapt zou worden door militante antivaxers.

Ik reis met liefde stad en land af om scholieren te informeren over de Tweede Wereldoorlog. Ook als ze er nog nooit eerder bij hebben stilgestaan. Het voelt alleen als water naar de zee dragen wanneer er steeds weer mensen opstaan die zeggen dat het coronabeleid net zo erg is als de Holocaust. Laat ik het nog één keer heel duidelijk zeggen: mensen die zich niet laten vaccineren, mogen niet overal naar binnen en dat is vast behoorlijk vervelend. Maar dat is echt iets héél anders dan het vergassen van een volk.

