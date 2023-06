Ik sprak de Echte Amsterdammer. Een samenvatting.

(...) Ja, dat hoor je goed, dove. Niemand ziet er meer uit als een Echte Amsterdammer en jij gaat gewoon luisteren nu, want ik ga je uitleggen hoe die eruitziet en dan ga jij dat aan je Paroollezers vertellen. Komt ie: kameelkleurige broek, net onder je bilspleet. Een overhemd met korte mouwen. Eventueel een hele dunne trui die strak over je pens zit en schoenen met een gesp, maar dan wel met sokken, dus niet als Ruud Krol, met blote poten in zijn schoenen, want dan heb je een probleem. Lelijke bril op je kop, sigaret aan je onderlip, klaar. Hoe moeilijk is dat? Kijk dan hoe jij eruitziet. Alsof ze je uit een Wehkampgids van 1973 hebben getrokken.

(…) Amsterdammers zien er opeens allemaal uit als linksdragende Engelse cokesnuivers en dat komt door Piet Kies Blijnders. Geen idee wie die gek is, maar iedereen draagt opeens een pet van Piet Kies Blijnders. En vestjes. Met van die smalle uitgehongerde koppen. Waarom zou je in Amsterdam een platte pet dragen? Moet ik dat gevecht wéér helemaal van voren af aan beginnen, net als met Waylon toen?

(…) Ik kom binnen op de verjaardag van Schele Tonnie, dit en dat, zus en zo, ik ga in de kring zitten, gezellig met zijn allen om de leverworst heen, en ik zie Hete Jaap en Geile Leo allebei met een cowboyhoed op hun kop zitten. Ik dacht even aan experimenteel theater. Dat was toen een dingetje. Met een geschild peertje onder je oksel een tekst van Shakespeare schreeuwen en aan het eind 134 keer het woord ejaculatiedrift fluisteren. Bleek het om Waylon te gaan. Nee, niet Jennings. De namaak-Waylon, die later een interview deed over zijn erectie.

(…) Ik zeg tegen die twee, wat heeft dat te betekenen met die hoed? Dit en dat, hoop gelul. Zij uitleggen dat het via Waylon en het Amsterdam-Rijnkanaal bij hun terecht was gekomen en dat het heel prettig was, zo’n zonsverduistering boven op je kop. Ik zeg: die hoeden gaan nu af. Lang verhaal kort: kwartier later stonden er twee cowboyhoeden vol leverworst op tafel.

(…) Dat zit in mij. Dat begrijpen alleen Echte Amsterdammers. Ik vecht me leeg voor onze eigen look, dus Piet Kies Blijnders kan ongezien het lazarus krijgen met zijn pet en zijn ingevallen cocaïnewangetjes. Zet dat maar in Het Parool, dat wij als Amsterdammers een voorhoedefunctie hebben qua Amsterdamse kledinghistorie. Godverdomme nou begin ik ook al net als jou te lullen! Opgelazerd. Nu!

