Amsterdammers over oproep van Halsema: ‘Begin bij de entreeprijs van 24,50 voor deze toespraak’

Maandag deed burgemeester Femke Halsema in de jaarlijkse Staat van de Stad de oproep om ongelijkheid in de stad af te remmen. Lezers van Het Parool reageren.

Waar gaat het over? • Volgens burgemeester Femke Halsema neemt de armoede, en daarmee ook de ongelijkheid, in Amsterdam toe. Ook afdeling Onderzoek & Statistiek ziet de ongelijkheid in cijfers toenemen, bleek maandag bij de jaarlijkse Staat van de Stad. • Nu roept de burgemeester het bedrijfsleven op – van groot tot klein – om iets terug te doen voor de Amsterdammers. Ze sprak over het ‘Nieuw Amsterdams Verbond’. • In onze podcast Amsterdam Wereldstad van december vorig jaar deed Halsema voorzichtig ook al deze oproep. Waarom? ‘Veel dingen die vanzelfsprekend waren, zijn de komende tijd niet meer mogelijk.’

‘Ongelijkheid? Begin dan bij entreeprijs’

Afgelopen maandag sprak in een ‘goed gevulde’ zaal onze burgemeester over de Staat van de Stad. De nadruk lag op ongelijkheid, tweedeling en armoede. Kaartjes om onder andere deze speech aan te mogen horen kosten 24,50. Dat zo’n bedrag vragen juist voor tweedeling zorgt is blijkbaar geen probleem.

Ewart Tamminga, Amsterdam

‘Hoe bestrijd je ongelijkheid met belastingvoordeel voor expats?’

Bij het opmaken van de Staat van de Stad signaleert burgemeester Femke Halsema dat de segregatie in Amsterdam toeneemt, en dat de stad meer een gemeenschap aan het worden is van gescheiden bubbels van winnaars en verliezers, waar de welvaartsgroei van dit moment weer vooral terechtkomt in de hoogopgeleidenbubbel. Waar we afstand zien door ongelijkheid tussen rijke kinderen en bijstandskinderen zien, en waar de druk op de huizenmarkt intussen zo immens is dat het de middenklasse de stad uitdrijft.

Hoe kan het dat er dan nog altijd een landelijke wettelijke regeling bestaat die vooral omarmd wordt door het bedrijfsleven en die expats naar Amsterdam trekt met een belastingvoordeel van 30 procent voor vijf jaar? Hoe kun je deze korting verkopen bij de lage inkomens, en draagt deze niet bij aan de genoemde onwenselijke ontwikkelingen in de stad?

Het woningtekort neemt er overduidelijk ook niet door af. En past bij bestrijding van armoede ook niet het afremmen van dit soort onbegrijpelijke financiële voordelen?

Marcel Gerritsen, Amsterdam