‘Amsterdammers buiten het centrum worden dupe van autoluwe stad’

Beeld Maarten Boswijk

Afgelopen tijd was er veel aandacht voor de autoluwe plannen van het college. In deze plannen ontbreekt het aan een gefundeerde visie: het is slechts een ongecoördineerde set maatregelen, puur gericht op het verstoten van de auto. Wij kijken liever hoe we Amsterdam in zijn geheel bereikbaar houden.

De haast van het college om de auto uit het centrum te weren gaat ten koste van Amsterdammers buiten het centrum. Met als pijnlijkste voorbeeld de Kattenburgerstraat, waar bewoners terecht vrezen voor de toenemende drukte bij hen voor de deur. Het is tekenend voor de kortzichtigheid van het college; een principiële afkeur voor de auto gaat blijkbaar vóór realistische oplossingen.

Wij zien ook dat de positie van de auto in de stad verandert, maar mensen moeten optimaal hun eigen keuzes kunnen blijven maken, en dus de vrijheid behouden om de auto te gebruiken. Denk aan de schilder die met zijn busje de binnenstad in moet om zijn werk te kunnen doen.

Bestemmingsverkeer voor bewoners, hun bezoekers, ondernemers en leveranciers moet onveranderd mogelijk blijven. Oplossingen moeten hand in hand gaan met de ontwikkelingen op het gebied van ov, deelmobiliteit, vervoer over water en het elektrificeren van leveranciersvervoer.

We moeten voorkomen dat het verkeer in Amsterdam stil komt te staan. Innovatieve oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het reguleren van verkeersstromen. Denk aan slimme camera’s, beweegbare paaltjes en verkeersborden.

Het lukraak opheffen van parkeerplaatsen en het aantal bewonersvergunningen verminderen, zoals het stadsbestuur doet, maakt niet dat er minder auto’s of autobewegingen komen. Juist het tegenovergestelde gebeurt, doordat men langer op zoek is naar een parkeerplek.

We moeten ook voorkomen dat alleen vermogende Amsterdammers een parkeerplek in de buurt kunnen bemachtigen. Wij zetten vol in op goed bereikbare P+R’s en op ondergrondse parkeerplekken.

Mensen moeten dagelijks voor werk van en naar de stad en doen dat vaak met de auto, omdat het met het ov niet te doen is. De ontsluiting van (de buitengebieden van) Amsterdam met de regio door een hoogwaardig ov-netwerk is hierbij van essentieel belang. Wij vinden dat er krachtig ingezet moet worden op de ontwikkeling van de Oost/Westlijn en faciliteiten voor speedbikes.

Veel mensen hebben de auto nodig om naar de stad te komen voor hun werk en andersom. Wij zijn het aan hen verplicht goede voorzieningen te treffen voor we rigoureuze maatregelen nemen. Dit stadsbestuur is het doel van een autoluwe stad uit het oog verloren: een bereikbare, schone en leefbare stad. Met alleen symboolmaatregelen komen we er niet. Met oplossingen die werken voor iedere Amsterdammer wel.

Anne Marttin en Stijn Nijssen, ­raadsleden voor VVD Amsterdam