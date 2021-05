Amsterdam Marathon test gevolgen corona voor het hart van sporters

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen is de topsport flink geraakt door Covid-19. Recentelijk nog vlogen atleten Dafne Schippers, Femke Bol en Churandy Martina in allerijl terug naar Nederland, nadat in hun trainingskamp drie personen positief waren getest.

Zowel olympische sporten als het profvoetbal zijn getroffen. De pieken en dalen in het spel van onder meer Calvin Stengs (medio februari besmet) en Sébastien Haller (medio maart besmet) kunnen zeer waarschijnlijk niet los van corona worden gezien. Een veel voorkomend patroon is dat de sporter goed lijkt te herstellen, maar dan onder het oude niveau blijft hangen. Met onder meer een hoge hartslag en kortademigheid tot gevolg.

Inmiddels doet de aan Amsterdam UMC verbonden sportcardioloog dr. Harald Jorstad door de Hartstichting ondersteund onderzoek naar de gevolgen van corona voor het sportershart. Dat is relevant, blijkt uit Amerikaanse testen bij 26 besmette jonge topsporters van gemiddeld 19 jaar. Onder hen voetballers en basketballers. Vier hadden een ontsteking van de hartspier en bij acht anderen was op het hart littekenweefsel zichtbaar. De gevolgen zijn nog onduidelijk, omdat hartschade soms uit zichzelf volledig kan herstellen.

Opvallend was dat de meesten van de 26 nauwelijks last van hun besmetting hadden gehad. Met als opvallende uitzondering tophonkballer Eduardo Rodriguez van Boston Red Sox die abrupt het seizoen moest afbreken, nadat het virus bij hem tot een ontstoken hartspier had geleid. Commotie alom en de discussie over de dreiging van een ‘verloren’ sportgeneratie laaide op – al is daarvoor nog geen wetenschappelijk bewijs geleverd.

Een voordeel voor dr. Jorstad is dat hij, in samenwerking met NOC*NSF, voor de eerste coronagolf al MRI-scans van 200 Nederlandse topsporters heeft gemaakt, waardoor er vergelijkingsmateriaal is. Ook dat is relevant, omdat sporters vaak niet weten dat ze besmet zijn geweest. Door dit te controleren kan voorkomen worden dat het hart onvoldoende rust krijgt om te herstellen, wat een risico zou zijn op complicaties of blijvende hartschade. De opgedane kennis kan vervolgens ook op amateursporters worden toegepast.

Een uniek bijkomend project komt eraan rond de Amsterdam Marathon van 17 oktober. Onderzoekers van Amsterdam UMC gaan een studie doen bij mannelijke deelnemers tussen de 35 en 50 jaar die hun eerste marathon lopen. Lopers die een covidinfectie hebben doorgemaakt worden nadrukkelijk uitgenodigd. Doel is enerzijds te bepalen wat de bovengrens van gezond sporten is en anderzijds hoe een hart van een voormalig coronapatiënt op zo’n zware inspanning reageert.

Geïnteresseerde lopers kunnen zich melden via marathonstudie@amsterdamumc.nl. De selectie van 24 deelnemers krijgt op professionele wijze begeleiding, van vier maanden voor de marathon tot vier weken erna. Ze krijgen een ervaren looptrainer voor de trainingsschema’s.

Sport versus corona; ook deze wedstrijd moet gewonnen worden.

