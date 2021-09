Amsterdam heeft een angstig gedrocht geschapen, een soort amateur-KGB

Het is zo duidelijk: een gemeente die haar eigen politie niet vertrouwt, raakt het vertrouwen van de burgers razendsnel kwijt.

Politie die bij het fouilleren gecontroleerd wordt door burgers, verliest onmiddellijk zijn gezag. (Wat zijn dat trouwens voor burgers? Die vertrouwen dus de politie ook niet.)

En als die controlerende burgers ook weer gecontroleerd gaan worden door de politie, dan heb je als gemeente een angstig gedrocht geschapen, een soort amateur-KGB. De Amsterdamse Stasi. Burgers controleren politie, politie controleert burgers. Beiden kunnen macht over elkaar uitoefenen. Gevaarlijk. En allemaal bang, bang, bang voor etnisch profileren. Bang. Tegen agenten zeggen: jullie mogen niet etnisch profileren, is niet genoeg. Ze moeten door burgers gecontroleerd worden.

Als ik agent was, was ik razend.

Wanneer een agent gecontroleerd moet worden, dan moet dat gedaan worden door een andere agent. Niet door burgers.

Was ik zo’n burger die agenten zou moeten controleren, dan zou ik erg boos zijn als ik iemand zou zien die ik zou verdenken van het dragen van wapens en die dan niet wordt gecontroleerd.

“Hee agent! Zie je die jongen niet met dat handvat uit zijn broekband?”

“Hij is pas nummer drie, we mogen alleen de vijfde persoon fouilleren burger-controleur.”

“Maar dat handvat?”

“Kan van alles zijn. Het mag niet van Halsema en de wethouders.”

Dat gluiperds met een wapen dom zijn, moge duidelijk zijn, maar tot vijf kunnen ze meestal wel tellen. Dus als ik een wapen zou hebben zorgde ik er wel voor nummer drie te zijn of vier, of twee.

Maar daar gaat het niet om. Burgemeester en wethouders willen niet de indruk wekken dat ze sommige personen niet vertrouwen op basis van hun uiterlijk. Maar het uiterlijk van een agent, die juist een uniform van een agent heeft aangetrokken omdat hij als macht anoniem wil zijn, wordt gewantrouwd.

Controle op controle op controle.

We controleren de controleur met een controleur.

Zo kijken we naar elkaar zonder iets te zien.

Het kan niet anders of de verhouding tussen Halsema en de politie is totaal verziekt. De politie gaat zich, net als de brandweer destijds, terugtrekken. Halsema zorgt er zodoende voor dat de afstand tussen burger en politie belachelijk groot is geworden.

Wat las ik gisteren in de krant?

Een vrouw van 72 werd gefouilleerd.

Door politie, die in de gaten werd gehouden door een burger, die in de gaten werd gehouden door politie.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.