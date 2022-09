‘Amore’ riep de vrouw in Napels de hele tijd tegen me: deze stad is zoveel meer dan maffia

De afgelopen weken bracht ik mijn vakantie door in Napels. Enkele kennissen hadden me van tevoren gewaarschuwd. Volgens hen zou ik al op het vliegveld bestolen worden. En als dat het ergste was wat me overkwam, mocht ik in mijn handjes knijpen. Gewelddadige overvallen op toeristen waren daar aan de orde van de dag, meenden ze: “De camorra regeert daar, hè.”

Misschien heb ik geluk gehad of is het allemaal niet zo dramatisch als de kennissen deden voorkomen: ik ben noch gerold noch overvallen. Dat betekent echter niet dat de maffia onopgemerkt blijft in Napels. Zelfs voor de simpele toerist zijn er duidelijk sporen zichtbaar. Zo liep ik langs een paar kledingwinkels met kogelgaten in de ruiten. Geen enkele Napolitaan leek hier nog van op te kijken. Net zo gewend schenen zij te zijn aan de soldaten die patrouilleerden op drukke plekken als de winkelstraat Via Toledo.

De buurt waar ik logeerde, Forcella, voelde ook niet helemaal koosjer. ’s Avonds was het stil op straat, met uitzondering van jongemannen die doelloos in de rondte liepen. De tussenstraatjes lagen bezaaid met gebroken glas en heroïnespuiten. Pas later las ik dat juist déze wijk het hoofdkwartier is van zogenoemde ‘baby bosses’. Dit is de nieuwe generatie maffiosi. Jonge jongens – soms pas 13 jaar oud – die drugs dealen en af en toe moorden plegen. Bijna net zo pijnlijk om te zien vond ik het grote aantal daklozen. Overal waar je liep, werd je aangeklampt door bedelaars. Sommigen waren bejaard of misten ledematen.

Ondanks de armoede en de sluimerende criminaliteit heb ik Napels in mijn hart gesloten. Alles is daar namelijk zoals het is: wanneer iemand chagrijnig is, word je afgesnauwd. Maar als iemand vrolijk is, kan hij of zij zomaar een liedje van de Italiaanse zanger Lucio Dalla voor je gaan zingen.

Er is bovendien veel tederheid. Ik raakte ontroerd door een scène op een caféterras. Daar gaf een jongetje van een jaar of vijf de helft van zijn muffin aan een Nigeriaanse bedelaar. De bedelaar bedankte hem met een boks, waarna het jongetje straalde.

De mensen die me letterlijk van de straat opraapten, zal ik ook nooit vergeten. Ik was uitgegleden over een stoepje. Gelukkig had ik geen pijn, maar voor ik er erg in had stond er een echtpaar naast me. Ze praatten druk in het Italiaans. ‘Amore’ riep de vrouw de hele tijd, ‘liefje’. De man wilde per se dat ik naar het ziekenhuis ging, al was het alleen voor de zekerheid. Die avond kwam ik dezelfde mensen stomtoevallig tegen in een restaurant. Ze vertelden dat ze de hele dag aan me hadden gedacht en waren blij om te zien dat het goed met me ging.

Ook dát is Napels. Die stad bestaat uit zoveel meer dan de maffia.

