Amnesty legt de morele schuld nu bij het slachtoffer

Amnesty International roept dat de verdedigingstactiek van de Oekraïners een gevaar is voor de burgers van het land. Ik citeer even: ‘Oekraïense militairen hebben bases ingericht en wapensystemen neergezet waarmee bijvoorbeeld vanuit scholen en ziekenhuizen op de vijand is gevuurd. Bij daaropvolgende Russische aanvallen op de bevolkte Oekraïense gebieden zijn burgers gedood en is veel civiele infrastructuur vernietigd.’

Zijn ze bij Amnesty gek geworden?! Ze begrijpen daar niet wat oorlog is, maar bemoeien zich er wel mee. De mensenrechtenorganisatie zegt geen woord over de veel omvangrijkere oorlogsmisdaden van de Russen en wekt zo de indruk de Russen te steunen. Wat misschien ook zo is, als je ziet hoe Rusland dit nieuws misbruikt.

Amnesty doet net of er morele wetten zijn waaraan je je in een oorlog moet houden. Eigenlijk zeggen ze hier: de Russen konden niet anders dan op scholen en ziekenhuizen hun bommen gooien, ze hadden geen alternatief. Jawel, dat hadden de Russen wel! Niet Oekraïne binnenvallen, die bommen niet gooien, die steden niet binnenvallen met hun tanks, de vrouwen en kinderen niet verkrachten, niet martelen en niet liquideren.

Iedereen weet dat er in een oorlog geen morele regels bestaan. Ik heb er al vaak over geschreven.

Amnesty maakt nu misbruik van het aanzien dat ze hebben door de strijd in Oekraïne ongelijkwaardig te benaderen. Het legt de morele schuld bij het slachtoffer. Dat is onsmakelijk. Maar dat is wat Amnesty doet.

Oorlog is een spelletje met echte doden. Dat zijn de enigen die het spel niet spelen en om wie het toch gaat. Wie de meeste doden kan maken, wint.

Natuurlijk worden er scholen en ziekenhuizen misbruikt, anders kun je niet winnen. Je moet ook zware wapens gebruiken. Amnesty zou kunnen beweren dat Oekraïne gevaarlijker wapens gebruikt dan Rusland en daarmee zorgt voor meer onschuldige doden.

Rusland had Oekraïne niet mogen binnenvallen. Oekraïne mag vervolgens alles doen om de vijand te verslaan. Alles. En wat dat alles is, is alleen de verantwoordelijkheid van Oekraïne.

Je kunt bij strijdende partijen op elke afgevuurde kogel kritiek leveren en beweren dat het onethisch of onmenselijk is. Daarom is oorlog onsmakelijk. Onsmakelijk gedrag, beestachtig gedrag, onmenselijk gedrag. Rechteloos gedrag is namelijk ook een wapen – en elke partij hanteert dat wapen.

Ja, het is schokkend dat een ziekenhuis en een school als basis worden gebruikt, maar het is net zo schokkend als die worden bestookt met zware bommen en granaatvuur.

Dat had Amnesty ook moeten zeggen. Maar dat hebben ze nagelaten.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.