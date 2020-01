Ik kan niet overtoepen, zoals dat heet. Wat is het geval? Het Algemeen Dagblad meldde dat er onder druk van topambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid onderzoeksresultaten van de Inspectie zijn aangepast of verwijderd.

Wéér…

Klokkenluiders meldden dat over misstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Op de telefoons van asielzoekers waren martelvideo’s en kinderporno gevonden waartegen niets werd gedaan.

Proost!

Tweede Kamer uiteraard verbijsterd.

Wilders: “Dit (martelvideo’s, kinderporno, ThH) is niet met de Kamer gedeeld omdat er verkiezingen aankwamen.” Wilders zei dat het een ‘legale staatsgreep van corrupte ambtenaren’ was.

Een staatsgreep, daar kan ik dus niet overheen. Maar is het ook een staatsgreep van corrupte ambtenaren?

Ambtenaren van Justitie krijgen een paar van die telefoons in handen en bekijken eens wat daar op staat.

“Zie je dat, Wim? Dat zijn martelvideo’s.”

“Ja, dat is natuurlijk om ons te laten zien hoe erg het was.”

“Ja, en dit… kinderporno!”

“Ja, van hetzelfde laken een pak. Zo erg is het daar. Hun kinderen worden misbruikt.”

“We kunnen dat beter niet aan de openbaarheid prijs­geven. Dat geeft een totaal ­verkeerd beeld.”

“Verstandig.”

Zo is het waarschijnlijk gegaan. Ambtenaren willen geen staatsgreep, die happen niet naar de baas. Wie die baas is, kan ze trouwens niets schelen. Ambtenaren zijn geboren met een kwispelstaart.

Ik ben het dus oneens met Wilders. Het is geen staatsgreep van corrupte ambtenaren, het veroorzaakt hoogstens een staatsgreep en zorgt ervoor dat ambtenaren corrupt worden.

Maarten Groothuizen van D66 zei dat er bij Justitie maar ‘lijken uit de kast blijven vallen.’ Dat is natuurlijk ook waar.

Maar waar lijken uit de kast blijven vallen, na alles wat daar al is gebeurd, is volgens mij eerder sprake van paniek dan van welbewuste obstructie. Het is de ober die zo zijn best wil doen om alles goed te laten verlopen, dat hij door de zenuwen struikelt en 31 kristallen glazen rode wijn op het witte tapijt laat kletteren.

Ik heb dus medelijden met die ambtenaren op Justitie. Die zitten nu in de zenuwen. Ze beseffen dat ze grote fouten hebben gemaakt. Ze durven niet te dicht bij het raam te staan, want ze horen het publiek gillen om hun hoofd. Straks moeten ze de minister onder ogen komen.

En Grapperhaus is natuurlijk ook kwaad. Is hij nu verneukt of niet?

Hoe gaat hij nou z’n reet weer redden?

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

Reageren? t.holman@parool.nl.