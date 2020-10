Amalia en Alexia hadden zich woedend in de Playstationkamer ingesloten

Dag volk. De RVD hier. Allereerst: lekker gewerkt, onderdanen. Dank voor de feedback. U kent de Koninklijke Familie: een en al betrokkenheid. Maar soms verslap je even en dan, bam, zit je middenin een lockdown in je privé-Boeing 737 naar de Peloponnesus.

Enfin, ons was dat niet bekend. Dat is een zin die wij graag gebruiken. Kijk, iets glashard ontkennen waarvan je weet dat het waar is, is liegen. Houden wij niet van. Maar zeggen dat zoiets je niet bekend is: dat heet flexibele voorlichting. Niks mis mee. Mocht later blijken dat het je toch bekend was, dan kun je zeggen dat je het was vergeten. Doet Rutte ook altijd. En laten we eerlijk zijn: u bent zelf ook goed in vergeten.

Wanneer de familie blijk geeft van sensitiviteit en voortschrijdend inzicht en de Gouden Koets voorgoed naar de berging stuurt, omdat die wat te vrolijk aan ons koloniale verleden herinnert, dan zegt u: koloniaal verleden? Daar zijn wij niet mee bekend. In die zin moet u begrijpen dat wij proberen ons zo veel mogelijk te spiegelen aan het volk dat wij vertegenwoordigen.

In elk geval betreuren wij de ontstane commotie. Dat wil zeggen dat we geen spijt hebben van onze keuzes, maar hopen dat u trots bent op uw eigen gezeik. Het heeft de familie zeer geraakt. Zij wisten niet dat u zo afgunstig kon zijn, maar vooruit: ze zijn teruggekomen, plichtsgetrouw als ze zijn. Nota bene met een lijnvlucht (!). Ziet u: doodgewone mensen, net als u en ik, die met alle liefde hun Boeing een dagje later laten invliegen.

Enfin, wij moeten nog even terugkomen op eh… een klein detail. Wat u heeft gelezen… is waar. Koninklijke hoogheden Amalia en Alexia zijn inderdaad nog enkele dagen in de Griekse villa achtergebleven en pas gisteren teruggevlogen. Officieel moet ik daarover zeggen dat er voor de lijnvlucht geen tickets meer waren, maar u begrijpt dat dit nogal ongeloofwaardig is, aangezien de hele luchtvaartindustrie aan het infuus ligt. Maar hopelijk begrijpt u ook dat twee pubers aan wie een zonnige vakantie is beloofd, vrijwel ontoerekeningsvatbaar zijn wanneer die vakantie ze dreigt te worden ontnomen.

Even off the record: de dames hadden zich woedend in de Playstationkamer ingesloten, terwijl ze dingen riepen als: ‘Wij blijven hier, laffe rotouders!’ en ‘Als ik later koningin ben, laat ik me niet als een keffertje naar huis twitteren!’ Ze hebben hun ouders gedreigd het volk van repliek te zullen dienen op TikTok. Feitelijk hadden de koning en koningin dus geen andere keuze dan ze een paar dagen te laten uitrazen.

Wij betreuren het dat wij dit verwaarloosbare detail, na alle ophef, niet eerder met u hebben gedeeld. Maar de reden daarvoor is doodeenvoudig: het was ons niet bekend.

Johan Fretz' column