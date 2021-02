Álvarez demonstreerde hoe waardevol hij kan zijn. Toeval? Tuurlijk niet

Eind 2019 ontmoette ik op een ­persdag op De Toekomst een vriendelijke Mexicaan. Hij was tolk, vertelde hij. In de jaren ervoor was hij kind aan huis geweest op De Herdgang, om interviews van Moreno, Guardado en Lozano te vertalen. Nu was het zwaartepunt van zijn werk naar Amsterdam verschoven: naar Nico Tagliafico en nieuwkomers Lisandro Mar­tínez en Edson Álvarez.

Hij had een zwak voor zijn landgenoot Edson. Rustige, lieve jongen. Misschien wat te bescheiden. Hij vond Nico Tagliafico een typische Argentijn en Edson Álvarez een typische Mexicaan: “Wij Mexicanen zijn mensen van weinig woorden. Argentijnen zijn bijdehanter. Die zwetsen wel. Ze zijn de Duitsers of Nederlanders van Zuid-Amerika.”

Dat verklaart misschien deels waarom we Álvarez (23) ruim een jaar later nog steeds niet echt kennen. Ajax’ social-team verwelkomde hem in 2019 met een ongekende ­lawine van tweets en Instafilmpjes met de hashtag #VamosEdson, maar zelf kwam hij weinig aan het woord. Hij leek er ook weinig behoefte aan te hebben.

Hij had het moeilijk. Hij speelde weinig en was eenzaam, omdat zijn vriendin Sofia en pasgeboren dochter Valentina niet dichterbij konden komen dan Londen. Tussen Valentina en haar zachtaardige vader woekerde een naargeestig, donker woud van gezinsherenigingsregeltjes.

Tegen AZ demonstreerde hij hoe waardevol hij kan zijn. Álvarez blinkt uit in Latijnse ambachten die door Nederlandse voetbalpuristen worden ondergewaardeerd: ballen onderscheppen, duels winnen, slim opstellen, gaten dichten. Hij gaf zijn masterclass vier dagen nadat Ajax Life had bericht dat Sofia en Valentina eindelijk in Amsterdam bij hem waren ingetrokken. Toeval? Tuurlijk niet.

Voor rust deed Álvarez een onorthodoxe doelpoging. Hij kwam ten val in de doelmond, zag de bal voorbijrollen en kopte hem, liggend op zijn buik, bijna over de doellijn: 1.86 meter Mexicaan, languit in het ijzige, Hollandse gras. Hij moest er zelf om lachen. Zo had hij de dagen ervoor menig uurtje op een speelkleed gelegen, dat zag je direct.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de podcast Branie en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

