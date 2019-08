Altijd meldt zich een nooit vertoond Oranjelegioen

Ditmaal zijn zo’n 60.000 Nederlanders hem gevolgd. Waar Max Verstappen ook opdoemt in Europa, altijd meldt zich daar een nooit vertoond Oranjelegioen. Tienduizenden landgenoten die via Oostenrijk, Engeland, Duitsland en Hongarije nu in België zijn neergestreken. Massaler dan ooit zijn ze morgen aanwezig bij de Grote Prijs van België. Niet voor een team, maar voor één persoon.

Verstappen is een wereldster, met vooral in eigen land een mega-uitstraling. Magie ingegeven door talent, persoonlijkheid en succes. Gebundeld in een zich normaal gedragende man, die je recht aankijkt als hij tegen je praat. Juist nu er veel over begeleiding van toptalenten wordt gediscussieerd, is de opstelling van Verstappen een eyeopener voor jonge sporters. Vooral voor teenagers die al vroeg in hun carrière met veel geld en status te maken krijgen.

Ik heb ooit de sfeer mogen proeven in de toen­malige werkplaats van de Verstappens in Maasbracht, ondergebracht in het dakdekkersbedrijf van de familie Pex. Nergens grand chic, overal back to basic. Daar rondkijkend werd veel duidelijk over de persoon Verstappen.

Neem de vloer. Hoewel er dagelijks gesleuteld en getest werd, kon je er op witte sokken over lopen. Dan de wand, waar in meer dan honderd doorzichtige laatjes bouten en schroeven op volgorde waren geordend. Monnikenwerk.

De motorblokken waren helemaal een verhaal apart. Die blonken als zilverwerk. Uren en uren aan poetsen moeten daaraan vooraf zijn gegaan.

Daarboven hingen de karts, met in het midden de minibolide waar Verstappen in 2013 wereldkampioen in werd, in exact dezelfde staat als toen die uit de race kwam. De kart is nooit meer gepoetst of gewassen. Verstappen: “De modderspetters zitten er nog op. Ik hecht waarde aan dat soort herinneringen. Ze laten je zien waar je vandaan komt.”

In de ruimte van zo’n 1000 vierkante meter werd zo een essentieel deel van het verhaal achter Verstappen weergegeven. De wand met honderden onderdelen symboliseerde discipline, de schone vloer het respect voor de entourage en de blinkende motorblokken de liefde voor het materiaal.

Dat is de basis. Net zoals een voetballer die erop staat zijn eigen schoenen te poetsen of een schaatser die zijn eigen ijzers slijpt.

Het is een typische karaktertrek van veel wereldtoppers. Anderen hebben misschien net zoveel talent, maar ontberen het gevoel: de ondefinieer­bare intuïtie waardoor echte winnaars vaak op beslissende momenten en onder de grootste druk de juiste beslissingen nemen. Omdat ze volledig één zijn met wat ze doen.

Dat maakt de cirkel bij Max Verstappen rond. Het racetalent heeft hij van zijn ouders Sophie en Jos, allebei succesvolle coureurs, die hun kind vervolgens de juiste omgeving binnen hebben geloodst. Zoals in een keurig dakdekkersbedrijf in Maasbracht, waar de natuur gewoon z’n werk heeft gedaan.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport voor Het Parool.

Reageren? j.degroot@parool.nl