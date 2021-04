‘Jij bent zeker al gevaccineerd, hè Theodor?”

“Nee mevrouw, ik ben niet gevaccineerd.”

“Hoe kan dat nou, ik ben jonger dan jij.”

“Dat weet het niet. Ik wacht maar af.”

“Mag ik even, Holman? Ik wil me er niet mee bemoeien, maar je moet zelf initiatief nemen. Ik heb de dokter gebeld en ik kon diezelfde avond nog terecht. Wel met AstraZeneca, maar dat kan me niets schelen. Ik ben een sterke man. Wij krijgen geen trombose.”

“Maar u bent weer veel ouder dan ik.”

“Nou, dat valt wel mee, Theodor. Ik denk dat we ongeveer van dezelfde leeftijd zijn. Ik ben 78.”

“O… ik ben ietsje jonger… Maar dus is het logisch dat u…”

“Ik dacht dat je ouder was dan ik.”

“Nee, het spijt me.”

“In ieder geval, denk aan onze tijd: fuck the system. Als zo’n arts je geen vaccin wil geven, moet je hem gewoon bedreigen.”

“Nou, dat gaat toch wel ver. En misschien gaat het dan ten koste van iemand anders die wel recht heeft op zo’n vaccin.”

“Hè Holman. Ik bedoel natuurlijk niet dat je als bijna tachtigjarige met een gun naar je huisarts moet. Maar je moet bellen en zeggen: ik krijg steeds meer last van mijn hart, dokter, omdat ik dat vaccin nog niet heb. En door mijn hart krijg ik het benauwd, juist omdat ik dus geen prik heb gehad. En als ik het benauwd heb, denk ik dat ik corona heb. Snapt u, dokter? Mijn benauwdheid gaat weg door zo’n prik, en dan krijg ik geen corona waardoor ik ook geen benauwdheid meer krijg. Dus zo’n prik is ook beter voor mijn hart.”

“Is dat wel eerlijk?”

“Eerlijk? Losers zijn eerlijk, winnaars zijn eerlijk over hun bedrog. En die hele vaccinatietoestand is een troep! Op onze leeftijd is elke maand extra meegenomen. Toch, Holman?”

“En Theodor, ik vind dat meneer wel gelijk heeft, hoor. Wij ouderen zijn altijd wel ergens de dupe van. Bijvoorbeeld van een slecht geheugen, want ik weet niet meer waarvan ik de dupe ben.”

“Maar u beiden bent toch al gevaccineerd? Alle babyboomers zijn al geprikt, heb ik ge­lezen.”

“Waar is die actievoerder van toen, Holman?”

“Ik wacht toch maar heel keurig.”

“Kijk Holman, dat is nou onze maatschappij in een notendop. Je wacht keurig op je beurt, terwijl de haaien om je heen er met de buit vandoor gaan.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

