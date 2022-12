‘Als wij iemand met die slavernij hebben gekwetst, dan spijt ons dat’

Aankondigen dat je excuses gaat aanbieden voor de slavernij, maar nog voordat het zover is al alle betrokkenen hebben geschoffeerd: Nederland kan dat. Het is een uniek talent. Een onbegrepen kwaliteit ook. Dat kon je ook al zien aan die verbijsterde blik van Louis van Gaal, toen die na de verloren kwartfinale door een totaal opgefokte Lionel Messi ziedend werd toegesproken.

Tijdens een persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd had Van Gaal achteloos gezegd: “Als de Argentijnen verdedigen, spelen ze feitelijk met een man minder. Want Messi verdedigt niet mee.” Dit was door de Argentijnen logischerwijs opgevat als een grove belediging aan het adres van hun Jezus op voetbalschoenen. Het had ook in de Vlo zelf een ongekend vuur losgemaakt.

Van Gaal was zich echter van geen kwaad bewust. Hij had niks verkeerds gezegd, hij was gewoon niet goed begrepen. De rest van de wereld vindt die Hollandse lompheid een ongekende vorm van onbeschoftheid, wij noemen het liever normaal doen. Het ligt nooit aan ons, altijd aan de ander.

Dat de historische excuses voor de slavernij zouden plaatsvinden in tijden van oorlog, energie- en inflatiecrisis, was al een staaltje slechte timing. In een land waarin de meerderheid al aan de beademing moet zodra iemand vriendelijk en voorzichtig over de koloniale geschiedenis begint, kon Rutte wel vermoeden dat dit geen gelukkig moment was.

Maar goed: op zichzelf hoef je niet naar de pijpen te dansen van al die mensen die zich doelbewust van de domme houden. Die doen alsof de overheid straks daadwerkelijk hun spaarrekening komt plunderen, om van dat geld een villa en Lamborghini te kopen voor elke Surinamer. Die intellectuele luiheid, dat ‘wij hebben toch niks met dat verleden te maken’, alsof iemand jou persoonlijk beschuldigt. Alsof iemand je iets komt afpakken. Alsof het niet gewoon een krachtig symbool is om de bijdrage van ons land aan een van de grootste misdaden tegen de menselijkheid te erkennen en er rekenschap over af te leggen. Elke debiel begrijpt dat. Dat de regering zo veel domheid en gespeelde domheid naast zich neerlegt en deze historische excuses wil aanbieden, valt dus te prijzen.

Maar ja, die Hollandse lompheid. Daar sta je dan. Je zit in de ministerraad en je bedenkt dat het leuk is als de enige Surinaams-Nederlandse minister, Franc Weerwind, wiens voorvaderen zelf slachtoffer waren van de slavernij, naar Suriname afreist. Er is niemand die de emotionele intelligentie heeft om te verzinnen dat dit net zo absurd is als Job Cohen laten afreizen naar Yad Vashem om namens Nederland excuses aan te bieden voor de Jodenvervolging in WO II.

Dat betrokken organisaties uit de ex-koloniale gebieden zelfs een rechtszaak aanspanden vanwege de timing van de excuses? Een kleinigheid. Waarom zou je luisteren naar degenen aan wie je je excuses aanbiedt? Ze hebben het gewoon verkeerd begrepen. We bedoelen het goed. Sigrid Kaag zal de plooien wel even gladstrijken. Misschien kunnen er wat spiegeltjes en kraaltjes worden uitgedeeld, dan is alles zo opgelost. De officiële formulering van de excuses laat zich wel raden: ‘Als wij iemand met die slavernij hebben gekwetst, dan spijt ons dat.’

Johan Fretz is schrijver en theatermaker. Hij schrijft elke zaterdag een column voor Het Parool.