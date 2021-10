Als we toch bezig zijn: een lawaaiflitspaal voor al die rolkoffertjes aub

Wat een geweldig idee van de gemeente Amsterdam om flitspalen te plaatsen om extreem luidruchtige motoren met een bestraffende lichtflits tot de orde te roepen. Helaas blijft het bij een flits, want het is volgens de betrokken wethouder ‘veel te complex’ om die lawaaierige brommerboefjes te beboeten. Nou, mijnheer de wethouder, dat lukt anders aardig goed bij flitspalen die de maximum snelheid in de gaten houden. Afgelopen jaar konden door het geflits voor snelheidsovertredingen in Nederland vier en een half miljoen boetes worden uitgeschreven.

En hoe geweldig naïef om te denken dat personen die zo asociaal zijn dat ze er niet voor terugdeinzen een half stadsdeel wakker te schudden, omdat ze hunkeren naar het orgasme dat het oorverdovende gepruttel van hun brommer oplevert, zich zullen laten afschrikken door een foeiflits zonder verdere consequenties. Of erger nog: het zou kunnen dat ze hun motor nog een tikje meer opvoeren om zo een gave flash te scoren.

Geurflitspalen

Vanzelfsprekend is een knallende uitlaat van een motor prioriteit geworden in Amsterdam, nu ons gemeentebestuur de puinhoop op de woningmarkt, de gezondheidsongelijkheid in de stad (met inmiddels een verschil in levensverwachting van acht jaar tussen stadsdelen) en geweld en criminaliteit op straat zo effectief heeft verholpen.

En kunnen we, nu we toch lekker bezig zijn, ook overal flits­palen plaatsen voor het irritante lawaai van al die rolkoffertjes, die razendsnel weer terrein aan het terugwinnen zijn sinds corona zich een beetje terugtrekt? Of de Munt en de Westerkerktoren ombouwen tot vuurtorenflitspaal als de trommelvliestergende politiehelikopter weer eens als een vervelende bromvlieg uren rondjes cirkelt boven de stad?

Ik wil ook graag flitspalen voor ergerlijke vrijgezellenpartijtjes, dronken toeristen en wellicht ook een setje voor smakeloos geklede mensen. Of geurflits­palen voor mensen die het niet zo nauw nemen met hun persoonlijke hygiëne – of juist voor pubers die denken dat ze stukken aantrekkelijker worden door dagelijks een halve fles aftershave over zich heen te sprenkelen.

Flitsinterventies

Flitspalen waren een uitvinding van de Nederlander Maurice Gatsonides, die in de vijftiger jaren de rally van Monte Carlo wist te winnen. Misschien wel daarom is Nederland een van de landen met de hoogste flitspaaldichtheid ter wereld. En als het aan onze gemeentes ligt, komen er nog veel meer bij. Inmiddels is deze Nederlandse vinding geëxporteerd naar meer dan zestig landen. Een mooi economisch succes, maar ik vrees dat weinig Nederlanders er echt trots op zijn.

Amsterdam wordt met al die mooie nieuwe flitsinterventies van ons gemeentebestuur nog meer een partystad, met meer flitsen per straat dan een stroboscoop in een discotheek kan opwekken. En overal knipperende smileys en andere feestelijke neonwaarschuwingen en kleurrijk flikkerende ledlampjes. Ik vrees toch dat de stad er niet erg van zal opknappen.

Marcel Levi is voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarvoor was hij ceo van University College London Hospitals en bestuursvoorzitter van het AMC. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? m.levi@parool.nl.