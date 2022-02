‘Als we Oekraïne willen helpen, zullen we iets onbeschaafds moeten doen’

‘Hahaha!”

“Waarom moet je lachen?”

“Omdat er een punt komt waarop je moet lachen om te proberen je eigen wanhoop te relativeren. Omdat je ziet dat mooie woorden slechts luchtverplaatsingen zijn en dat egoïsme weer eens wint. Het is een bitterlach tegen het zuur van het cynisme.”

“Hoe bedoel je?”

“We hebben het erover gehad. De sterkste sancties zouden worden ingezet. We zouden de Russen financieel isoleren, et cetera. Terwijl de oorlog alweer bijna is afgelopen, heeft Europa die sterkste sanctie niet ingezet. Daar moet ik om lachen. Ik lach omdat ik een wanhopige Zelenski zie, wie weet een paar uur voor zijn fusillade of schijnproces, die beseft dat die sanctiepakketten van Europa en Amerika geen effect hebben. Waar geen oorlog is, heeft niemand zin om offers te brengen.”

“Ik vind het treurig.”

“Ik ook. Iedereen probeert er tussendoor te glijden. Liever vuile handen dan minder geld. Altijd zo geweest. Tijdens de Koude Oorlog hadden we geen Swift. Er werd onderling betaald met vrachtwagens met goud. Er gingen mensen met diamanten naar Rusland om terug te keren met een gevulde olietanker. Een sanctie heeft alleen zin als die ertoe leidt dat Poetin wordt vermoord door zijn eigen mensen. Maar dat doen ze niet. Hoe groter een beschaving, hoe decadenter. Wie beschaafd is, lijkt liever toe. Hij weet wat hij mist als hij moet vechten en de kans bestaat dat hij sterft.”

“Ik zie je nu weer glimlachen.”

“Ja... Al die serieuze gezichten van onze politici. Zelenski smeekt: ‘Maak ons lid van de Navo.’ Maar dat kan niet, zeggen wij, omdat er anders een atoomoorlog zou kunnen uitbreken. Oké, wij hebben toch ook atoomwapens?”

“Je meent toch niet dat je atoomwapens wilt gebruiken?”

“Als Poetin ze wel wil gebruiken en wij niet, wint Poetin. Als wij Swift niet willen gebruiken, wint Poetin. Als wij Oekraïne niet helpen, wint Poetin. Wij kijken toe. Ik ga straks ook weer lekker de hele dag NPO1 en CNN kijken. Als we Oekraïne willen helpen, zullen we iets onbeschaafds moeten doen. Je wint een oorlog niet met beschaving, maar om beschaving.”

“Heel erg.”

“Hahaha!”

“Waar lach je nu weer om?”

“Je zegt: heel erg... Voor hen. Maar wij doen niks. Wij leven in Berlijn 1923, of misschien wel Amsterdam april 1945. We waren naïef en we blijven naïef. We waren laf en blijven laf. De sterkste wint, beschaving verliest. We vouwen onze vuile handen en bidden om vrede. Hahaha!”

