Als volbloed KGB’er legde Poetin de val waar Prigozjin met open ogen intrapte, schrijft Derek Sauer. Hoopvol dat de afrekening Poetin zwakker heeft gemaakt is hij niet. Het tegenovergestelde eerder. ‘Ik zie alleen consolidatie aan Poetins kant.’

Het Russische tv-journaal besteedde precies veertig seconden aan de dood van Prigozjin. Het was het veertiende van zeventien items in het belangrijkste avondnieuws – in een uitzending van 53 minuten. Een groter verschil met de verslaggeving in het Westen is nauwelijks denkbaar. Überhaupt volgen steeds minder Russen de oorlog. Een recente peiling schatte dat nog maar twintig procent van de bevolking dat doet. Grote kans dat miljoenen Russen nog geen idee hebben dat Prigozjin vlak boven het buitenverblijf van Poetin in Valdaj uit de lucht werd geblazen.

De afrekening met Prigozjin was ook niet bedoeld voor het grote publiek. ‘Het was een absoluut helder signaal aan de elite,’ schreef Ksenia Sobtsjak vlak na het neerstorten van het Wagnerprivévliegtuig. ‘Een signaal aan eenieder met opstandige gedachten rondom de voortgang van de speciale militaire operatie – of welke opstandige gedachte dan ook.’

Sobtsjak is het petekind van Poetin en dochter van een oud-burgemeester die gold als Poetins mentor in Sint-Petersburg. Ooit was ze actief in de oppositie, maar inmiddels is ze met tien miljoen volgers de belangrijkste influencer van Rusland.

In een recent interview met The New York Times – afgenomen in Spanje waar ze nu op vakantie is en werd gefotografeerd terwijl ze uit een Maserati van een Russische vriend stapte – zei Sobtsjak: “Er is geen verzet in Rusland, en dat kan er ook niet komen. Dat moeten we accepteren.”

Sobtsjak werpt zich nu op als de vertegenwoordigster van de Russen die weliswaar tegen de oorlog zijn, maar die hun land niet willen of kunnen verlaten. Passiviteit is haar oplossing. “We moeten leren leven met Poetins oorlog want daar kunnen we toch niets aan doen. We kunnen niet allemaal helden zijn.”

Sobtsjak voelt de Russische tijdgeest haarfijn aan. Toen honderdduizenden jonge Russen in 2012 met witte lintjes de straat op gingen om te demonstreren tegen corruptie en het vervalsen van de verkiezingen, stond Sobtsjak met haar neus vooraan naast Boris Nemtsov (vermoord) en Aleksej Navalny (levenslang opgesloten).

Nu is ze de stem van de Russische elite; de oligarchen en zakenmensen, de creatieven en middenklasse, de ambtenaren maar evengoed de generaals die mee-eten uit de ruif van de staatscorruptie.

Als geen ander verstaat Sobtsjak het Russische begrip ‘ponyatie’ –‘stilzwijgende afspraken’ – de rode lijnen die gelden voor iedere Rus die binnen Poetins ecosysteem opereert. “Het zijn ongeschreven regels. En wie deze regels moet kennen, kent ze al,” zei Michaïl Chodorkovski, de oligarch die de rode lijn overschreed dat moest bekopen met een langdurig verblijf in Siberië.

Het is – zoals Poetin zelf omschreef – het verschil tussen vijand en verrader. “Een vijand kan ik mogelijk vergeven,” zei Poetin in 2018, “een verrader nooit.” Het is als de omerta bij de maffia. Wie snoept uit Poetins staatskas – zoals ook Sobtsjak dat doet – kent de consequenties: absolute loyaliteit of het einde, dat in vele varianten kan worden opgediend.

Prigozjin zag zichzelf niet als verrader. Hij wilde immers meer oorlog. Niet minder. Dat Poetin hem na de mars op Moskou niet meteen arresteerde werd door veel analisten als zwakte gezien. Blijkbaar was Poetin bang dat dissidente generaals zich bij Wagner zouden aansluiten. Maar zoals zo vaak liet Poetin zich niet door emoties leiden en keek hij eerst de kat uit de boom. Als volbloed KGB’er legde hij de val waar Prigozjin met open ogen intrapte.

Het was ook niet zozeer een afrekening met de persoon Prigozjin – een toevallige kogel in het verre Afrika zou dan meer voor de hand hebben gelegen – maar vooral een afrekening met de Wagnerorganisatie zelf. Uit Poetins condoleances aan de familie spreekt zelfs sympathie door voor de mens Prigozjin. Het moet nog een hele klus zijn geweest om de – anders zeer achterdochtige – Wagnerleiders zo gek te krijgen om samen in een toestel te stappen en die vervolgens op te blazen c.q. neer te schieten.

“Poetin nam de tijd om het Prigozjinimperium te ontmantelen en de diverse delen onder zijn vrienden te verdelen,” zei de bekende analist Andrej Soldatov, “pas daarna volgde zijn wraak.”

Vanuit Westers perspectief rijst ook nu weer het beeld op van een wanhopige dictator die geen andere uitweg ziet dan nota bene een burgervliegtuig – met ook nog eens twee onschuldige piloten en stewardess aan boord- pardoes neer te halen. Een grotere misdaad is nauwelijks denkbaar. Had de man dan tenminste een proces aangedaan!

Maar zoals de Russische analist Andrej Kolesnikov schreef: ‘Waarom het grote publiek lastigvallen met processen – zoals in een democratie – die de aandacht kunnen vestigen op onplezierige zaken voor de leiding van het land. Het Poetinsysteem is zo gebouwd dat legitimatie helemaal niet nodig is. Geweld is de sociale norm geworden. Deze aanslag zal nul invloed hebben op de publieke opinie.’

Een andere bekende Russische analist – Aleksandr Gaboejev – sluit hierop aan: ‘Terwijl de rook optrekt is een ding duidelijk: er is geen enkel obstakel onneembaar voor Poetin. Met als consequentie dat Poetins brute oorlog op volle gang zal voortduren.’

Russische ‘turbopatriotten’ – met name de pro-oorlogbloggers – voorspellen dat de moord op Prigozjin ‘dramatische gevolgen zal hebben voor het moreel van de Russische troepen.’ Zo schreef blogger Roman Soponkov: ‘Degene die de opdracht gaf heeft geen idee hoe de stemming in het leger is.’

Dat zou goed nieuws zijn voor Oekraïne. Maar vooralsnog zie ik alleen consolidatie aan Russische kant. Met chirurgische precisie heeft Poetin de afgelopen jaren de liberale oppositie gefileerd – en hij deed hetzelfde in de afgelopen twee maanden met de turbopatriotten. Defensieminister Sjojgoe en opperbevelhebber Gerasimov zitten vaster in het zadel dan ooit. In Afrika nemen andere privélegers zoals Redut – mede gefinancierd door Kremlinoligarchen Deripaska en Timtsjenko – de honneurs over van Wagner.

Van een nieuwe mars op Moskou is geen sprake. De Russische bevolking zal hooguit last hebben van gedemobiliseerde Wagnersoldaten – vrijwel zonder uitzondering zware criminelen – die nu vrij rondlopen in Russische dorpen en steden.

“De moord op Prigozjin toont Poetins zwakte,” zegt de Britse historicus Mark Galeotti die net uitkomt met een boek over Wagner, “het zou heel goed kunnen dat dit hoofdstuk het begin van het einde van Poetin is.”

Ik hoop uiteraard dat Galeotti gelijk heeft, maar ik heb de afgelopen 23 jaar het einde van Poetin (die nu 70 is en natuurlijk niet het eeuwige leven heeft) te vaak voorspeld zien worden.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.