Als roving reporter rende ik door de taxioorlog

Slapen met de politiescanner naast het hoofdkussen. Zo horen dat begin 2000 wéér een nachtelijk oproer uitbrak in de Marnixstraat. Chauffeurs van Taxicentrale Amsterdam (TCA) hielden er de zoveelste lawaaidemonstratie omdat een collega op het hoofdbureau in een politiecel zat. Een bewoner was het zo beu dat hij van driehoog een plantenbak op de voorruit van een taxi gooide. Ik was net op tijd om te zien hoe de ME ternauwernood de bestorming van zijn huis voorkwam.

Drommen opgefokte chauffeurs probeerden die roerige maanden een gearresteerde collega te bevrijden uit politiebureau Warmoesstraat; de waterwerper joeg op Damrak en Dam rellende chauffeurs uit elkaar.

Zo rende ik als roving reporter rond de millenniumwisseling door de bontste episodes in de taxioorlog, waarin de stoottroepen van monopolist TCA de nieuwbakken concurrenten van Taxidirekt en de politie te lijf gingen.

Ik zag woeste TCA’ers de oprichtingsbijeenkomst van Taxidirekt verstoren, en stond later tussen de opgewonden bezetters van de bescheiden centrale tijdens de opening.

Binnen TCA streden de getrouwen van de leiding tegen de chauffeurs die verandering wilden. Vechtjassen van ‘de Ordedienst’ belaagden in opdracht van de TCA-top de afvalligen. In het Zonnehuis in Noord, thuisbasis van TCA’s onstuimige vergaderingen, werd ik als ongenode gast betrapt door zo’n kooivechter. Hij liet directeur Dick Grijpink roepen. ‘Ruggetje of neussie?’ Neuh, hij hoefde niets van me te breken, dat zat mee, als ik maar ophoepelde.

De taxioorlog herleeft in de gelijknamige, zeer luisterenswaardige podcast waarin collega Sander ’t Sas hoofdrolspelers laat terugblikken, gelardeerd met beeldende geluidsfragmenten uit zijn rijke archief (hij was radioverslaggever toen).

Hoofdrolspelers Jan den Hartog en Cees Meester, die zich als dissidente chauffeurs tegen de corrupte TCA-top hadden gekeerd, vertellen hun verhalen. Ik zou die moeilijk hebben geloofd als ik niet zelf getuige was geweest.

Over de oplichting en dreiging door het TCA-regime. Over het moeizame maar succesvolle proces dat ze zelf maar aanspanden bij de gerechtelijke ondernemingskamer, die de drie uiteindelijk uit de centrale gooide wegens structureel wanbeleid. Over de later geliquideerde crimineel John Mieremet die ook naar eigen zeggen de werkelijke eigenaar van de centrale was.

Voor het eerst zag ik in die tijd hoe politie en justitie moedige burgers keihard lieten vallen. Onder zware dreiging en druk streden Meester en Den Hartog onverschrokken maar eenzaam tegen het machtige TCA-regime. Ze kampen nóg met zware mentale en fysieke gevolgen.

Justitie arresteerde de drie TCA-leiders in 2001 wel en kreeg pakken bewijs aangeleverd, maar deed onwaarschijnlijk traag onderzoek en seponeerde de zaak na 7 jaar (!). Dat werd niet ruimhartig toegelicht, maar gemeld in een stiekem persberichtje op de dag dat alle media het vonnis van Willem Holleeder aanhoorden in zijn afpersingszaak. Take out the trash day, noemen de Engelsen dat laffe principe.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Parool Misdaadpodcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in Amsterdam en ver daarbuiten.

Reageren? paul@parool.nl.