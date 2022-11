We zijn in de Rietwijker om te praten over de relatie tussen de wooncrisis en klimaatcrisis, als onderdeel van het Warming Up-festival van de Tolhuistuin. Voor onze beweging Verdedig Noord is het een mooi moment om af te trappen met onze, wat wij noemen, reeks van principiële gesprekken. Hierin zoeken wij altijd kruispunten tussen verschillende thema’s die vaak geïsoleerd worden aangevlogen, zoals vastgoed en openbare ruimte, ondernemen en onderwijs, wonen en klimaat. Dit doen we in de hiphopvorm van de Cypher, wat betekent dat iedereen in een cirkel zit en de mic open is.

Als rapper heb ik oneindig veel deelgenomen aan Cyphers, cirkels waarin gerapt wordt. In de buurt, op het plein, in de studio of op het podium. Waar de persoon voor jou was gebleven, moest jij verder gaan. En waar jij stopte, nam iemand anders het over.

Het op elkaar reageren, freestylen, het onderling zoeken naar collectief ritme, gezamenlijke cadansen en gemeenschappelijke taal maakte de Cypher voor mij geliefd. Het beginsel dat we allemaal, hoe goed en slim ook, stonden te improviseren, maakte het veilig en spannend tegelijk. Die kwetsbaarheid gaf het kracht.

Daarbij kwam dat we thuis veel hadden geoefend, onze kennis en vaardigheden wilden tonen en altijd benieuwd waren naar elkaars inbreng, of je elkaar kende of niet. Dus er was ook zeker een mate van bewijsdrang. Soms zelfs competitie, en geen valse bescheidenheid maar een nieuwsgierige grote mond. Dit allemaal maakte de Cypher voor mij aantrekkelijk.

Net zo zijn vanavond alle aanwezigen welkom om het woord te nemen en zich uit te drukken zoals zij zelf prettig vinden. Er zijn geen panels of speciale gasten. Iedereen heeft in de basis evenveel ruimte en spreektijd.

Buiten staat een ton met vuur en door de speakers klinkt hiphop uit drie decennia door elkaar. Terwijl er dadels, fruit en noten op de tafels klaar worden gezet, druppelen de mensen binnen. Het wordt uiteindelijk een kleurrijk gezelschap van Noorderlingen uit alle lagen. Daar ben ik dankbaar voor.

Deze vorm is voor ons nog erg zoeken en ik merk dat ik nerveus ben. Waarom doen we onszelf dit ook alweer aan? Aangezien we werken aan nieuwe waarheden en daarover denken in nieuwe taal, vinden we dat we ook moeten spreken in nieuwe vormen.

Mijn collega Hanane en ik introduceren de thema’s en vullen hoogstens hier en daar wat aan met voorbeelden uit de praktijk. Concrete, lokale casussen worden afgewisseld met relevante, internationale onderzoeken. De deelnemers variëren in hun bijdragen tussen persoonlijke ervaringen en theoretische kennis. De mic gaat rond.

Er ontstaat langzaam een collectief ritme, een gezamenlijke cadans en een gemeenschappelijke taal. We flowen harmonieus. De Cypher wordt enthousiast ontvangen. Dit smaakt naar meer. Op naar de volgende.

